Wie jedes konventionell betriebene Fahrzeug verfügen auch moderne Elektroautos ...

Auf einen Blick E-Autos benötigen 12-Volt-Batterie für Niederspannungssysteme trotz Hochvolt-Batterie

DC/DC-Wandler wandelt Hochspannung in 12 Volt für Bordnetzbatterie um

Elektroautos arbeiten mit Spannungen von 400 oder 800 Volt für den Antrieb

Reto Sandmeier

Ich bin kürzlich mit meinem E-Auto mit leerer Starterbatterie liegengeblieben und musste Hilfe rufen. Dabei fragte ich mich: Warum kann man bei Elektroautos nicht einfach die Energie aus der Hochvolt-Batterie auch für den Fahrzeugstart verwenden?

Susanne Gloor, per Mail

Dies ist leider kein Einzelfall. Nicht nur bei Verbrennern, sondern auch bei Elektro- und Hybridfahrzeugen ist eine leere 12-Volt-Bordnetzbatterie, auch Starterbatterie genannt, eine der häufigsten Pannenursachen. Deshalb kann ich die Frage gut verstehen. Allerdings ist die Hochvolt-Batterie eines Elektroautos primär für den Antrieb des Fahrzeugs ausgelegt und liefert Strom mit einer sehr hohen Spannung (zum Beispiel 400 oder gar 800 Volt).

Die 12-Volt-Bordnetzbatterie (Starterbatterie) versorgt dagegen alle Niederspannungssysteme des Autos. Ein direkter Anschluss der Bordnetzbatterie an die Hochvolt-Batterie ist technisch nicht möglich, da die Spannungsdifferenz viel zu gross ist und sowohl die Bordnetzbatterie als auch die angeschlossenen Komponenten beschädigt würden.

Ohne Saft gibts keinen Start

Deshalb gibts den sogenannten Gleichspannungswandler (DC/DC-Wandler), der die Hochspannung im Fahrzeug in 12 Volt umwandelt und so die Bordnetzbatterie während der Fahrt lädt. Dieser Wandler funktioniert allerdings nur, wenn das Fahrzeug aktiv ist – also der Antrieb eingeschaltet ist oder sich das Elektrofahrzeug im «Ready»-Modus befindet. Damit dies überhaupt möglich ist, muss jedoch die 12-Volt-Batterie zunächst genug Energie haben, um das System zu starten.

Bei den meist jungen Elektroautos ist (noch) selten das Alter der Grund für das Versagen der Starterbatterie. Meist haben die Autofahrerin oder der Autofahrer vergessen, etwaige Stromverbraucher wie zum Beispiel Licht oder Radio auszuschalten – oder das System schaltet diese Verbraucher nicht korrekt ab, so dass sich die Bordnetzbatterie entlädt.