1/11 In der Liste der umweltfreundlichsten E-Autos der Schweiz fährt erneut der Dacia Spring Electric ganz zuoberst aufs Podest. Foto: zVg

Darum gehts VCS-Umwelt-Rangliste: Dacia Spring ist umweltfreundlichstes E-Auto der Schweiz

Chinesische E-Autos gewinnen an Bedeutung im Schweizer Markt

Auch umweltfreundliche Verbrenner mit tiefem CO2-Ausstoss erhältlich

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Bei der Umwelt-Rangliste des VCS geht es nicht um Prestige, Style, die grösste Leistung oder die höchste Reichweite. Der Verkehrsclub der Schweiz bewertet auf seiner Vergleichsplattform eco-auto.info ganz objektiv Autos danach, wie umweltfreundlich sie sind. Konkret werden die 236 E-Autos auf die Kriterien Energieeffizienz, Batteriegrösse und Lärmemissionen untersucht. Dass dabei besonders kleine Stromer am besten abschneiden, ist stets so sicher wie das Amen in der Kirche. Dass die meisten der grünen Modelle in der Schweiz nie grosse Verkaufsrenner der jeweiligen Marke sind, ist ebenfalls häufig der Fall.

So stromert dieses Jahr erneut Dacias Mini-SUV Spring ganz zuoberst aufs Podest. Der nur 3,73 Meter lange Spring, der in zwei Leistungsstufen (45 oder 65 PS) angeboten wird, ist aber nicht nur besonders umweltfreundlich, sondern zu Preisen ab 15'000 Franken auch das günstigste E-Auto auf dem Schweizer Markt. Hinter dem Dacia reiht sich der Fiat 500e mit kleinerem 24-kWh-Akku (Reichweite bis 190 km) auf dem zweiten Platz ein. Platz drei geht erstmals an einen chinesischen Vertreter, den Anfang 2025 gestarteten Leapmotor T03, der in der Schweiz über die Emil-Frey-Händler vertrieben wird.

Die 10 umweltfreundlichsten E-Autos

Modell Kategorie Preis in CHF Batteriegrösse Reichweite Verbrauch (kWh) Lärm (dB) Dacia Spring SUV S ab 15'000 26,8 kWh 220 km 14,0 64 Fiat 500e (24 kWh) Mini ab 29'490 23,8 kWh 190 km 13,0 67 Leapmotor T03 Mini ab 16'990 37,3 kWh 265 km 16,3 66 Renault 5 (40 kWh) Kleinwagen ab 27'500 40,0 kWh 285 km 15,8 65 Mini Cooper E Kleinwagen ab 37'100 40,7 kWh 297 km 14,2 67 Mini Aceman E SUV S ab 38'800 42,5 kWh 303 km 14,4 67 Peugeot e-208 Kleinwagen ab 36'950 48,1 kWh 374 km 15,4 64 Opel Corsa-e Kleinwagen ab 31'990 51,0 kWh 374 km 15,4 64 Alpine A290 GT Kleinwagen ab 37'700 52,0 kWh 352 km 17,0 63 Citroën ë-C4 SUV M ab 33'400 54,0 kWh 366 km 16,7 64

Insgesamt erscheinen nun häufiger neue Modelle chinesischer Marken. «Darunter auch kleine Elektroautos wie der Leapmotor T03 mit einer respektablen Umweltbewertung», sagt Anette Michel, Projektleiterin Eco-Auto des VCS. «Chinesische Autos zeichnen sich oft durch günstige Preise aus und ermöglichen so vielen Autofahrenden den Umstieg auf ein Elektroauto.» Neben dem Leapmotor T03 sind der Kleinwagen Dongfeng Nammi Box oder der Mittelklassewagen BYD Seal neue Vertreter chinesischer Marken auf dem Schweizer Markt.

In der Kategorie Kleinwagen schneidet der seit letztem Jahr erhältliche Renault 5 E-Tech am besten ab. Dank der kleineren 40-kWh-Batterie (optional 52 kWh) erreicht der 3,92 Meter kurze Stromer eine sehr gute Umweltbewertung und verpasst das Podest der besten Elektroautos nur knapp. Auch die sportliche Zwillingsschwester des R5, die Alpine A290 GT mit wahlweise 180 oder 218 PS, schneidet im Umweltranking passabel ab und landet auf dem fünften Kleinwagen-Rang.

Die saubersten Verbrenner

Neben den 236 Elektroautos hat Eco-Auto auch fast 300 Modelle mit Benzin-, Diesel oder Hybridantrieb bewertet. Was auffällt: In den letzten Monaten sind kaum neue Modelle mit Verbrennungsmotor vorgestellt worden. Den Spitzenplatz teilen sich die drei Hybrid-Kleinwagen Mitsubishi Colt, Mazda 2 und Toyota Yaris. «Die beiden Letztgenannten zeigen mit einem CO 2 -Ausstoss von 87 g/km, dass die Neuwagen-Flottenziele (94 g CO 2 /km) durchaus auch mit Verbrennern zu erreichen sind», resümiert Projektleiterin Michel. Auf Rang 4 folgt der Kleinwagen MG 3. Die einstige britische Sportwagenmarke ist heute in chinesischer Hand.

Die 5 umweltfreundlichsten Benzin- und Dieselautos

Modell Antrieb Preis in CHF Verbrauch CO2-Ausstoss Umwelt-Punkte Mazda 2 1.5 Hybrid ab 27'750 3,8 l/100 km 87 g/km 68,7 Toyota Yaris 1.5 VVT-i Hybrid ab 26'500 3,8 l/100 km 87 g/km 68,7 Mitsubishi Colt 1.6 HEV ab 27'199 4,3 l/100 km 96 g/km 68,7 MG 3 1.5 Hybrid ab 19'490 4,4 l/100 km 100 g/km 68,6 Honda Jazz Crosstar 1.5 i-MMD ab 33'190 4,6 l/100 km 104 g/km 67,8