1/19 Die Neuauflage des Jeep Compass soll den kriselnden US-Offroad-Spezialisten insbesondere in Europa wieder zurück in die Spur bringen. Foto: ALDO FERRERO

Darum gehts Neuauflage des Jeep Compass kommt mit verschiedenen Antriebsoptionen

Der Compass wächst in Länge und Breite und erhält mehr Platz

Elektro-Topversion mit 375 PS und Allrad schafft bis zu 660 km Reichweite

Joaquim Oliveira Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

Jeep stand einst für Offroader, die auch im harten Gelände nicht schlappmachen. Doch unter der Flagge des Stellantis-Konzerns ist aus dem US-Offroad-Spezialisten insbesondere in Europa eine weichgespülte SUV-Marke geworden. Von den 2024 gerade einmal 132'000 in Europa verkauften Modellen entfielen rund zwei Drittel auf den Mini-SUV Avenger, über den echte Jeep-Fans nur müde lächeln können. Jetzt soll der neue Compass auf alte Erfolgswege zurückführen. Ob Jeep so wieder mehr Konturschärfe bekommt, darf jedoch bezweifelt werden: Der im Werk Melfi (I) gebaute Compass basiert auf der bekannten STLA-Plattform, auf der schon Modelle wie Peugeot 3008 oder Opel Grandland gefertigt werden.

Obwohl der Compass eines der kompaktesten Modelle dieser Architektur ist, wächst er in der Länge um 15 Zentimeter auf 4,55 Meter und wird um 8,5 Zentimeter breiter. Das bringt mehr Beinfreiheit in der zweiten Reihe und einen 550 Liter grossen Laderaum. Wem das nicht reicht, der kann die Rücksitze im Verhältnis 40:20:40 umlegen. Die Qualität der Materialien im Innenraum hat sich dank weicher Oberflächen deutlich verbessert. Zudem gibts 10-Zoll-Digitalinstrumente, einen mittigen 16-Zoll-Touchscreen sowie ein optionales Head-up-Display. Wahlweise ist der Jeep Compass mit Front- oder Allradantrieb zu bekommen. Für Fahrten abseits befestigter Wege gibts neben 20 Zentimeter Bodenfreiheit einen Kratzschutz für die Schürzen und verschiedene Fahrmodi inklusive Offroad-Programm. Die 4x4-Version des Compass bietet zudem eine Bergabfahrhilfe.

Teil- oder Vollzeitstromer

Bei den Antrieben gibts keinerlei Überraschungen, denn der Compass bedient sich auch da im Stellantis-Konzernregal. Die Basis bildet dabei ein 1,2 Liter grosser Dreizylinder-Turbo, dessen 136 PS (100 kW) und 230 Nm von einem Mildhybridsystem mit zwei E-Motoren unterstützt werden, die aus einer kleinen 0,4-kWh-Batterie gespeist werden. Die Gesamtleistung des Systems beträgt 145 PS (107 kW). Der 195 PS (143 kW) starke Plug-in-Hybrid kombiniert einen 1,6-Liter-Vierzylindermotor mit 150 PS und 300 Nm mit einem 125 PS (92 kW) und 350 Nm starken Elektromotor und kann dank des 17,8 kWh grossen Batteriepakets bis zu 87 Kilometer rein elektrisch fahren.

Darüber hinaus bietet Jeep ähnlich wie Opel und Peugeot eine frontgetriebene Elektroversion mit 213 PS (157 kW) und 345 Nm, dessen 74-kWh-Batterie eine Reichweite von rund 500 Kilometern bringen soll. Das grössere Akkupaket mit 96 kWh bringt eine spärliche Leistungssteigerung auf 231 PS (170 kW) und eine Normreichweite von 660 Kilometern. Die Allradversion mit einer Gesamtleistung von 375 PS (276 kW) – 213 PS (157 kW) vorn und 179 PS (132 kW) hinten – soll immer noch bis zu 600 Kilometer bis zum nächsten Ladestopp schaffen. Die maximale Ladeleistung von 160 kW ist jedoch recht überschaubar.

Die Preise für den Schweizer Markt sind noch nicht bekannt; in Deutschland reichen sie von 41'000 Euro (38'400 Franken) für den 1.2 MHEV mit 145 PS bis 51'750 Euro (48'400 Fr.) für die günstigste Elektroversion. Zur Serienausstattung gehören 20-Zoll-Räder und LED-Matrix-Scheinwerfer, Sitzheizung, Parksensoren vorne und hinten sowie eine Einparkkamera hinten. Es gibt ein vereinfachtes Optionspaket mit Annehmlichkeiten wie belüfteten und Massagesitzen, einem Schiebedach und einer halbautomatischen Spurwechselhilfe.