Es hat nichts mit Trumps Zollkrieg zu tun, sondern mit drohenden CO₂-Strafsanktionen: Die prägenden Jeep-Modelle Wrangler und Grand Cherokee werden in Europa aus dem Angebot gestrichen.

Darum gehts Jeep ändert Modellpalette in Europa: Wrangler und Grand Cherokee verschwinden

Elektrische Modelle Recon und Wagoneer S ersetzen beliebte Verbrenner

Es gibt einige ikonische Modelle im Programm des amerikanischen Herstellers Jeep, die genauso für den «American Way of Life» stehen wie Hamburger oder Coca-Cola. Wir sprechen zum Beispiel vom Geländewagen Wrangler oder vom populären SUV Grand Cherokee. Beide haben die Marke auch in unserem Land geprägt. Doch bald wird die Jeep-Modellpalette bei uns deutlich anders aussehen.

Erste Korrekturen nahm Jeep schon Ende 2023 vor, als der Cherokee nach fast 40 Jahren Produktionszeit auslief. Einen direkten Nachfolger gibts nicht. In die Bresche springt deshalb der Compass, von dem schon bald eine neue Generation enthüllt werden dürfte.

E-Modelle ersetzen Wrangler und Grand Cherokee

Noch härter wird es die Jeep-Fans treffen, dass auch der Wrangler, der Jeep-Geländewagen schlechthin, noch in diesem Jahr vom europäischen Markt verschwindet. An seine Stelle tritt der Recon – aber nicht wie der Wrangler mit Vierzylinder, V6 und Diesel, sondern nur rein elektrisch. Ob dies die traditionellen Wrangler-Fahrer, eine eingefleischte Gemeinschaft mit eigenen Klubs, goutieren werden, wagen wir zu bezweifeln.

Das ist aber noch nicht alles: Ebenfalls noch in diesem Jahr wird Jeep in Europa den Verkauf des 4,80 Meter langen Grand Cherokee stoppen und ihn durch den Wagoneer S ablösen. Damit ist dann auch im obersten Segment Schluss mit Verbrennern bei Jeep, denn wie der Recon kommt auch der Wagoneer S ausschliesslich mit E-Antrieb.

Mit der Elektrifizierung der Marke geht auch eine Ablösung von Amerika einher. Jeeps europäischer Hauptsitz ist in Turin (I), die Produktion des kleinen Avengers im polnischen Tychy und jene von Renegade und Compass im italienischen Melfi. Nach Europa importiert werden nur noch die beiden grössten Modelle Recon und Wagoneer S – die allerdings ebenfalls nicht in Amerika, sondern im Jeep-Werk von Toluca in Mexiko gebaut werden.