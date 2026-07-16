Bisher dürfen Autofahrer Belgiens Autobahnen gratis befahren. Doch damit soll ab Mai 2027 Schluss sein. Dann wollen die Behörden nach dem Beispiel Österreichs verschiedene Vignetten für einzelne Tage oder das ganze Jahr einführen. So teuer wirds dann für Autofahrer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Belgien führt ab 1. Mai 2027 digitale Autobahn-Vignette ein

Mautkosten abhängig von Laufzeit und Emissionsklasse des Fahrzeugs

Jahresvignette für Elektroautos kostet 90, für ältere Verbrenner bis zu 125 Euro

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Wer mit dem Auto durch Belgien fährt, kann das Autobahn- und Strassennetz mit wenigen Ausnahmen (z.B. der Liefkenshoek-Tunnel) gratis benutzen. Doch über die Einführung von Mautgebühren für PWs diskutieren die Behörden schon länger. Nun haben die drei Regionen Flandern, Wallonien und Brüssel die Pläne konkretisiert.

Laut diverser Medienberichte will Belgien bereits ab 1. Mai 2027 eine landesweit gültige, digitale Vignette für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen einführen, die sowohl für belgische als auch für ausländische Autos gilt. Schliesslich müssten belgische Autofahrer in zahlreichen europäischen Ländern ebenfalls Mautgebühren bezahlen, äusserte sich etwa der flämische Finanzminister Ben Weyts in einer Mitteilung.

Laut den Regionalbehörden sollen die Einnahmen direkt für Betrieb, Unterhalt und Sanierung des Strassennetzes eingesetzt werden. «Jeder, der unsere Strassen nutzt, muss einen fairen Beitrag zu deren Unterhalt leisten», so der wallonische Mobilitätsminister François Desquesnes.

Kurz- oder Langzeitvignetten

Die geplante Vignette wird nur in digitaler Form erhältlich sein und wird nach dem Kauf über eine Online-Plattform mit dem Kennzeichen des entsprechenden Fahrzeugs verknüpft. Die Vignette soll zudem an autorisierten Verkaufsstellen, beispielsweise Tankstellen, bezogen werden können. Ein Aufkleber an der Windschutzscheibe, wie er etwa in der Schweiz immer noch erhältlich ist, ist nicht vorgesehen.

Kameras mit automatischer Kennzeichenerkennung sollen die Einhaltung der Mautpflicht lückenlos kontrollieren. Wer ohne gültige Vignette unterwegs ist, muss mit mindestens 70 Euro Bussgeld rechnen, das im Wiederholungsfall erhöht wird.

Die Höhe der Maut soll sich zum einen nach der Laufzeit, zum anderen nach der Emissionsklasse des Fahrzeugs richten. Wer Belgien nur zur Durchreise in ein anderes Land nutzt, für den genügt eine Kurzzeitvignette (1 oder 10 Tage). Wer die belgischen Strassen öfter befährt, kann auf Monats- oder Jahresvignetten zurückgreifen. Elektroautos zahlen dabei weniger als Verbrenner, die in zwei Schadstoffklassen eingeteilt sind.

Die Preise der geplanten Autobahn-Maut in Belgien:

Laufzeit Elektroauto Abgasnorm Euro 4 und neuer Abgasnorm Euro 0 bis 3 24 Stunden 8,10 € 9 € 11,25 € 10 Tage 10,80 € 12 € 15 € 1 Monat 17,10 € 19 € 23,75 € 2 Monate 27 € 30 € 37,50 € 1 Jahr 90 € 100 € 125 €

Um belgische Autofahrer finanziell zu entlasten, haben die Behörden angekündigt, die jeweiligen Fahrzeug-Steuersysteme anzupassen, damit die Einführung der Maut nicht zu höheren Belastungen der Bevölkerung führt. Pikant: Genau diese Idee führte 2019 vor dem Europäischen Gerichtshof zur spektakulären Bauchlandung der deutschen Pkw-Maut, nachdem Österreich gegen die steuerliche Bevorzugung der deutschen Autofahrer geklagt hatte. Es dürfte deshalb spannend werden, ob die Europäische Kommission dem Vorhaben am Ende tatsächlich zustimmt.