Audi bringt mit dem A2 ein Modell zurück, das kaum jemand vermisst hatte. Technisch ist der elektrische A2 ein VW ID. 3 Neo – aber im Audi-Kleid. Hat so die zweite A2-Generation mehr Chancen zum Erfolgsmodell?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Audi bringt den A2 als Elektroauto zurück, Marktstart im Dezember 2026

Topmodell mit 326 PS kostet ab 49'300 Franken, aber ohne Allrad

Reichweite bis 646 km, Ladeleistung maximal 183 kW bei grösserem Akku

Stefan Grundhoff Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

Als Audi den Ur-A2 mangels Erfolg einstellte, hiess es schönfärberisch: Das Auto war seiner Zeit voraus. Jetzt wagt Ingolstadt das Comeback. Der neue Audi A2 E-Tron rollt als reiner Stromer an. Entwickelt in Deutschland, ist er technisch eng verwandt mit dem VW ID. 3 Neo.

Bot die erste A2-Generation in der damaligen Einstiegsklasse technische Innovationen wie Alu-Spaceframe-Karosserie, aerodynamische cW-Bestwerte und zumindest leicht verspätet einen Spardiesel, ist von diesen Vorzügen des Ahnen nicht mehr viel geblieben.

Sportlichere Optik erwartet

Einzig das Aussendesign, zugegeben in modernerer Ausprägung, hat es in die Zukunft geschafft. Das überrascht, weil gerade die schmale und hohe Form beim Urmodell häufig kritisiert wurde. Zudem sind die Zeiten, als Öko-Autos auf den ersten Blick als solche zu erkennen sein mussten, längst vorbei. Wir vermuten, viele Audi-Fans hätten sich eine etwas sportlichere Optik für den 4,32 Meter langen A2 gewünscht – ähnlich wie bei den grösseren Audi-Modellen.

Einfacher haben es Audi-Fans beim Interieur. Dort gibts das neue Audi-Design der vergangenen Modelle mit mehr Wertigkeit und Textilelementen in den Türen. Oberflächen, Verkleidungen und häufig berührte Bereiche wirken sorgfältiger ausgewählt als in vielen anderen MEB-Modellen des VW-Konzerns. Dabei kann der A2 seine enge Verwandtschaft zu seinen Elektrobrüdern VW ID. 3 und Cupra Born nicht verleugnen, kaschiert diese aber geschickt.

Hochwertiges Interieur

Das gilt auch für die Bedienung, die das vertraute Konzern-Infotainment mit einer hochwertigeren Darstellung verbindet. Das Platzangebot ist dank des 2,77 Meter langen Radstands vorn wie hinten gut – und wem der grosse Laderaum mit 396 Litern nicht reicht, kann die Rückbank umklappen und kommt so bis auf 1336 Liter Volumen.

Der Audi A2 E-Tron wird in vier Leistungsstufen und mit drei Batteriegrössen angeboten. Basismodell ist ab 37’650 Franken die Variante mit 170 PS (125 kW), die mit dem 52-kWh-Akku rund 420 Kilometer weit kommt. Interessanter dürfte für viele aber die Variante mit 190 PS (140 kW) sein, die gemäss WLTP nur 12,8 kWh/100 km verbrauchen und dank 61-kWh-Batterie 515 WLTP-Kilometer schaffen soll. Die Topversionen verfügen über einen 84 kWh grossen Akku für bis 646 Kilometer Reichweite und leisten 231 oder 326 PS (170 oder 240 kW).

Keine Allradvarianten

Nachladen ist allerdings nicht gerade die Stärke des neuen Audi A2. Die Basisversionen schaffen am DC-Schnelllader nur 100 beziehungsweise 105 kW. Immerhin: Die Varianten mit grösserem Akku laden mit bis zu 183 kW. Bis der Akku von 10 auf 80 Prozent gefüllt ist, vergehen je nach Variante 24 bis 29 Minuten. Was ebenfalls überrascht und die Erfolgschancen in der Schweiz nicht gerade erhöht: Selbst das A2-Topmodell mit 326 PS (ab 49'300 Franken) bietet keinen Allradantrieb. Schade. Bestellen kann man den neuen Audi A2 E-Tron ab Herbst, die Markteinführung erfolgt im Dezember.