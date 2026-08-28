Denza will den Schweizer Luxus-Automarkt aufmischen! Mit Modellen wie Z9GT, einem Elektro-Kombi mit 1156 PS, und weiteren Luxusautos verspricht BYDs Edeltochter Hightech und Performance.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Denza startet in der Schweiz mit Luxusautos, enthüllt an der Auto Zürich

Z9GT EV lädt in 5 Minuten von 10 auf 80 Prozent

Mindestens 18 Denza-Vertreter bis Ende 2027 in der Schweiz geplant

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Denza greift in der Schweiz an! Am Mittwoch feierte BYDs Edeltochter standesgemäss im Zürcher Grand Hotel Dolder mit Medienvertretern, Influencern und Händlern ihren Einstand.

Das erste Denza-Modell für unseren Markt ist der 5,18 Meter lange Kombi Z9GT. Dieser kommt mit zwei Antrieben: entweder als Plug-in-Hybrid «DM» mit 776 PS (570 kW) und einer elektrischen Reichweite von rekordverdächtigen 203 Kilometern! Dies ermöglicht die für einen Plug-in-Hybrid grosse Batterie von 63,8 kWh! Oder als rein elektrische Version «EV», mit imposanten 1156 PS (850 kW) Leistung und 600 Kilometern Reichweite. Der Z9GT EV punktet zudem mit extremem «Flashcharging»: Dank 1500 kW Ladeleistung lädt der Akku in nur fünf Minuten von zehn auf 80 Prozent! Die Plug-in-Variante startet ab 101'000 Franken, der Superstromer EV ab 115'000 Franken.

Supersportler mit über 1600 PS

Zum erwähnten Superkombi startet auch der D9. Dieser ab 84'000 Franken teure Edel-Personentransporter wird nur von einem 353 PS (260 kW) starken Plug-in-Hybridsystem angetrieben. Er verfügt über eine 58,5-kWh-Batterie und schafft so eine kombinierte Reichweite von 950 Kilometern! Bis zu sieben Personen finden in drei Reihen Platz im Van.

Der frisch zum BYD-Schweiz-Chef ernannte Ferdinando D'Apice lässt am Mittwoch zudem eine Bombe platzen: Gegen Ende Jahr sollen nämlich auch die elektrischen Supersportwagen der Denza Z-Reihe in die Schweiz kommen. Coupé, Spider und Racing haben alle eine 76-kWh-Batterie und schaffen je nach Version zwischen 380 und 410 Kilometern Reichweite. Die Leistungsdaten des Z-Supersportwagens klingen irre: 1604 PS (1180 kW) schiessen den Wagen je nach Version in unter zwei Sekunden auf Tempo 100. Preis: ab 149'900 Franken.

Und der Geländewagen Bao 5 soll das Denza-Sortiment Ende des Jahres zu Preisen ab 77'900 Franken ergänzen. Er wird von einem Plug-in-Hybridsystem angetrieben und leistet 544 PS (400 kW). Denza meint es also ernst, wie auch D'Apice selbstbewusst sagt: «Denza ist hier, um zu bleiben und nicht wie andere chinesische Autobauer nach ein paar Jahren wieder zu verschwinden.» Es gibt aktuell drei Schweizer Denza-Vertreter in Genf, St. Gallen und Zürich, bis Ende Jahr sollen mindestens drei weitere folgen. Und stimmt der Fahrplan, werden es bis Ende 2027 schweizweit dann schon über 18 Denza-Händler sein.