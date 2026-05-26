Seit fast 50 Jahren veredelt Brabus Mercedes-Fahrzeuge. Mit dem Luxuscoupé Bodo zeigt das deutsche Familienunternehmen nun erstmals ein exklusives Modell mit eigenständiger Karosserie, skurrilem Namen und fettem Preisschild.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brabus enthüllt erstes eigenes Auto «Bodo» auf Como Car Week

Der Aston Martin V12-Biturbo leistet 1000 PS und 1200 Nm Drehmoment

Limitierte Kleinserie: 77 Stück, Preis ab 1,2 Millionen Franken

Wolfgang Hörner Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

Seit fast 50 Jahren motzt Brabus fast ausschliesslich Mercedes-Modelle auf – in den letzten Jahren sind auch ein paar Porsche-Derivate dazugekommen. Soeben hat das deutsche Familienunternehmen aus Bottrop sein erstes komplett eigenes Auto in Norditalien enthüllt.

Der Name «Bodo» ist eine emotionale Hommage an den verstorbenen Firmengründer Bodo Buschmann (1955–2018). Er hatte schon zu Lebzeiten die Vision eines eigenständig designten Brabus-Modells. «Dieses Auto hier repräsentiert eine Vision, die meinem Vater viele Jahre lang am Herzen lag und über die wir oft gesprochen haben», erklärt Constantin Buschmann, Sohn und heutiger CEO von Brabus: «Diese Vision zum Leben zu erwecken, war ein höchst emotionaler und zutiefst persönlicher Prozess.»

Getunter V12-Motor von Aston Martin

Durch und durch klassisch ist das Karosseriekonzept. Der Bodo ist ein 2+2-sitziges Gran-Turismo-Coupé – elegant, sportlich und spektakulär. Eindrucksvoll enthüllt beim «Fuori Concorso» im Rahmen der Como Car Week. Die Karbon-Karosserie ist aerodynamisch optimiert: Ein riesiger Diffusor und ein variabler Heckspoiler pressen den Luxusliner bei Highspeed fest auf den Asphalt.

Das Brabus-Coupé soll eine Performance bieten, die in der Liga der Supersportwagen spielt. Das liegt wesentlich am 5,2-Liter-V12-Biturbo. Er stellt 1200 Nm Drehmoment bereit und eine Leistung von 1000 PS (736 kW). Bei den Eckdaten des Bodo-Motors wird klar, dass seine Basis – und die des gesamten Fahrzeugs – vom Aston Martin Vanquish stammt.

In 24 Sekunden auf Tempo 300

Der Bodo bleibt kein Einzelstück, sondern wird als limitierte Kleinserie in einer Auflage von 77 Stück produziert – eine Hommage an das Brabus-Gründungsjahr 1977. Eigenständig und fast uneingeschränkt auf Kundenwünsche individualisierbar hält der Innenraum des Bodo das, was sein Exterieur verspricht – in diesem Fall ist es die Kombination aus Fahrkomfort und sportlichem Halt. Der aufwendige Materialmix aus feinstem Leder und motorsportlichem Alcantara findet sich selbstverständlich auch auf den hinteren Plätzen wieder.

Mit rund 1,7 Tonnen Leergewicht ist der Bodo zwar kein radikales Leichtgewicht, für ein Luxuscoupé dieser Grösse und Ausstattung aber relativ leicht. Dank perfekter Gewichtsverteilung soll sich der Brabus messerscharf steuern lassen. Die Fahrwerte muten extrem an: In nur drei Sekunden schiesst der Bodo aus dem Stand auf Tempo 100, in lediglich 23,9 Sekunden hat er Tempo 300 erreicht – und sprintet bis jenseits der 360 km/h weiter!

Wenig Konkurrenz

Per Knopfdruck verwandelt das adaptive Fahrwerk den komfortablen Cruiser zum giftigen Rennstrecken-Monster. Praktisch nicht nur für Schweizer Strassen: Ein Liftsystem hebt die Front an, damit der Millionen-Schlitten nicht an der nächsten Temposchwelle zerkratzt.

Der Preis des Brabus Bodo wird bei rund 1,2 Millionen Franken angesetzt – wohlgemerkt in der Basis, denn die Individualisierungsmöglichkeiten dürften keine Wünsche übrig lassen. Der Preis scheint nicht völlig überzogen: Mit Blick auf die kleine Stückzahl, die opulente Luxus-Ausstattung und die gnadenlose Performance gibts in diesem Segment wenig Konkurrenz. Immerhin: Den passenden Brabus-Weekender aus Leder gibts beim Kauf gratis dazu.