Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Die Billigmarke Dacia wird in der Schweiz immer beliebter. Doch bei den E-Autos ist die Renault-Tochter noch dünn aufgestellt. Der einzige Stromer im Angebot ist aktuell der Spring – und diesen betrachten manche Kritiker nicht einmal als vollwertiges Auto.

Zwar ist der Spring mit einem Listenpreis ab 15'900 Franken eines der billigsten Autos überhaupt auf dem Schweizer Markt. Doch dafür müssen Nutzer schwache Crashtest-Eigenschaften und eine Reichweite von unter 200 Kilometern bei einer normalen Fahrweise in Kauf nehmen.

Es ist also kein Wunder, dass Dacia den bei Dongfeng in Wuhan produzierten Spring nun durch ein besseres Einstiegsmodell ersetzen will. Wie die Fachzeitschrift «Auto Motor und Sport» berichtet, werden die Rumänen Ende 2026 einen Elektro-Dacia auf Basis des Renault Twingo auf den Markt bringen.

Hoch aufragende Dacia-Karosserie

Der Dacia-Twingo, der laut Gerüchten unter dem Namen «Evader» entwickelt wird, dürfte laut «Auto Motor und Sport» etwa 18'000 Euro kosten. Ein Preis für die Schweiz ist noch nicht bekannt, doch er sollte unter dem Twingo E-Tech liegen, der bei 18'900 Franken startet.

Äusserlich wird sich das neue Dacia-Einstiegsmodell eher am Spring orientieren als am technischen Bruder Twingo. Ein erstes Teaserbild zeigt die typische hoch aufragende Dacia-Karosserie, die einen grossen Innenraum bietet. Der Dacia kommt kantiger daher als der sehr abgerundete Twingo.

Etwas mehr Reichweite und Ladeleistung

Technisch wird der Dacia-Twingo einen Fortschritt zum Spring darstellen. So bietet der im Januar lancierte Twingo E-Tech eine WLTP-Reichweite von 263 Kilometern (Spring: 226 Kilometer). Zudem lädt er unterwegs etwas schneller. Die Ladeleistung am Gleichstrom-Lader beträgt 50 kW statt 40 kW beim Spring. Am Wechselstrom-Lader laden beide gleich langsam mit 6,6 kW.

Mittelfristig dürfte das neue Einstiegsmodell dem Spring den Rang ablaufen. Dacia plant zudem einen E-Duster auf Basis des Renault 4 E-Tech Electric und etwas später auch einen elektrischen Sandero.

Dacia bereitet sich nun also ernsthaft auf die Elektro-Zukunft vor. Dabei ist klar: Damit die Kunden wie bei den Verbrennern des Herstellers die günstigsten Preise erhalten, sind Kompromisse nötig. Man strebe keine Reichweite von 500 Kilometern bei 20 Minuten Ladezeit an, sagte der ehemalige CEO Denis Le Vot (60) hinsichtlich des geplanten E-Sandero. Ziel sei ein möglichst preiswertes Angebot.