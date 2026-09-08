Steig ein beim neuen Mobilitäts-Newsletter «Hupets?»

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Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

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Das Thema der Woche: Wir beleuchten aktuelle Trends, vergleichen und testen die neuesten Fahrzeuge und zeigen, welche Modelle auf dem Markt für dich interessant sein könnten.

Wir beleuchten aktuelle Trends, vergleichen und testen die neuesten Fahrzeuge und zeigen, welche Modelle auf dem Markt für dich interessant sein könnten. Aufreger der Woche: Neue Gesetze, überfordernde Technik oder immer strengere Verkehrsregeln im In- und Ausland – wir halten dich über alles auf dem Laufenden, was Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Strasse betrifft.

Neue Gesetze, überfordernde Technik oder immer strengere Verkehrsregeln im In- und Ausland – wir halten dich über alles auf dem Laufenden, was Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Strasse betrifft. Empfehlungen der Redaktion: Du erfährst alles zu den spektakulärsten Auto- und Oldtimer-Events, Techniktrends auf der Strasse, der Schiene, dem Wasser und in der Luft und erhältst handfeste Tipps, wie du beim Service oder im Alltag bares Geld sparst.

Du erfährst alles zu den spektakulärsten Auto- und Oldtimer-Events, Techniktrends auf der Strasse, der Schiene, dem Wasser und in der Luft und erhältst handfeste Tipps, wie du beim Service oder im Alltag bares Geld sparst. Abgefahren: Zum Schluss werfen wir einen kritischen Blick auf die Autoindustrie und kommentieren die Lage der Branche, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.

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