Steig ein beim neuen Mobilitäts-Newsletter «Hupets?»

Andreas EngelRedaktor Auto & Mobilität
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- Das Thema der Woche: Wir beleuchten aktuelle Trends, vergleichen und testen die neuesten Fahrzeuge und zeigen, welche Modelle auf dem Markt für dich interessant sein könnten.
- Aufreger der Woche: Neue Gesetze, überfordernde Technik oder immer strengere Verkehrsregeln im In- und Ausland – wir halten dich über alles auf dem Laufenden, was Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Strasse betrifft.
- Empfehlungen der Redaktion: Du erfährst alles zu den spektakulärsten Auto- und Oldtimer-Events, Techniktrends auf der Strasse, der Schiene, dem Wasser und in der Luft und erhältst handfeste Tipps, wie du beim Service oder im Alltag bares Geld sparst.
- Abgefahren: Zum Schluss werfen wir einen kritischen Blick auf die Autoindustrie und kommentieren die Lage der Branche, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.
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