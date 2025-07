Viele Menschen fahren mit dem Auto in die Sommerferien. Wer am richtigen Ort tankt, kann dabei viel Geld sparen. Denn die Preisunterschiede zwischen den europäischen Ländern sind gross.

In welchen Ländern ist der Sprit am billigsten?

1/5 Wenn du mit dem Auto in die Ferien fährst, kannst du in den meisten Ländern günstiger tanken als in der Schweiz. Foto: Keystone

Gabriel Knupfer Redaktor Wirtschaft

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Auch dieses Jahr werden wieder viele Schweizerinnen und Schweizer mit dem Auto in Europa unterwegs sein. Dabei lohnt es sich, am richtigen Ort zu tanken. In welchen Reiseländern ist es an der Zapfsäule am günstigsten? Wo überquere ich die Grenze besser mit vollem Tank? Und wo warte ich lieber bis jenseits der Grenze mit dem Auffüllen?

Klar ist: Die Preise ändern sich rasch, und auch in den einzelnen Ländern sind die regionalen Unterschiede gross. Ausserdem ist die Tankfüllung auf einer Autobahnraststätte natürlich in jedem Land teurer als in der Grossstadt. Dennoch erstellt der TCS jeden Monat eine Tabelle, die die durchschnittlichen Benzin- und Dieselpreise in den europäischen Ländern zeigt.

Interessant sind vor allem die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Diese bleiben ähnlich, auch wenn sich die Preise ändern. Denn die Preisunterschiede entstehen mehrheitlich durch unterschiedlich hohe Steuern und Abgaben.

Österreich besonders günstig

Wenig überraschend ist die Schweiz auch beim Sprit eine Hochpreisinsel. Nur Island, Dänemark und die Niederlande waren im Vergleich noch teurer. Hierzulande lag der Preis für Bleifrei 95 Mitte Juni bei 1.70 Franken pro Liter. Erst nach dem Grenzübertritt vollzutanken, ist damit in jedem Fall sinnvoll. Dazu kommt, dass in der Schweiz Diesel sogar noch teurer als Benzin ist. In vielen Ländern ist es gerade umgekehrt.

Unter unseren Nachbarn ist Österreich (1.40 Fr./Liter) am günstigsten. In Deutschland, Frankreich und Italien sind die Preise sehr ähnlich und lagen zum Zeitpunkt der Erhebung um 1.60 Franken pro Liter.

Billiger Sprit auf dem Balkan

Trotz Ausreissern zeigt die Tabelle deutlich: Im Osten und im Süden ist es in der Regel billiger als im Norden und im Westen des Kontinents. Ein Autofahrerparadies ist der Balkan, wo mit Bosnien und Herzegowina (1.10 Fr./Liter) und Kroatien (1.32 Fr./Liter) die zwei günstigsten Länder bezüglich Benzinkosten liegen. Auch Slowenien, Montenegro und Albanien sind preiswert.

Unter den typischen Feriendestinationen sticht Spanien mit guten Benzin- und Dieselpreisen hervor. In Portugal und Griechenland, wo viele Reisende ein Auto mieten, sind die Spritpreise hingegen fast so hoch wie in der Schweiz.