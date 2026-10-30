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Video veröffentlicht
So lief der Diebstahl des Bugatti ab

Mate Rimac wurde am hellichten Tag ein Bugatti Chiron gestohlen. Das Überwachungsvideo postet er nun auf Instagram.
Publiziert: vor 4 Minuten
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