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Mate Rimac veröffentlicht das Video des Autodiebstahls
Video veröffentlicht
So lief der Diebstahl des Bugatti ab
Mate Rimac wurde am hellichten Tag ein Bugatti Chiron gestohlen. Das Überwachungsvideo postet er nun auf Instagram.
Publiziert: vor 4 Minuten
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