Auf Kroatiens Autobahnen fliesst der Verkehr ab 1. März 2027 ohne Schranken. Aber Achtung: Wer sein Auto nicht registriert, riskiert bis zu 720 Euro Strafe.

Darum gehts Kroatien ersetzt ab 1. März 2027 Autobahn-Schranken durch ein neues kamerabasiertes Mautsystem

Ohne Registrierung drohen zusätzlich zur Maut 120 Euro Zuschlag und Bussen von 300 bis 600 Euro

Reisende können Kontrollschild und Zahlungskarte online, per App oder vor Ort selbst registrieren

Gabriel Knupfer Redaktor News

Die kroatische Adriaküste ist ein beliebtes Ferienziel von Schweizerinnen und Schweizern. Besonders angenehm ist die Reise mit dem eigenen Auto – zumindest bis jetzt. Denn wer beim neuen Mautsystem einen Fehler macht, zahlt massiv drauf.

Die Idee dahinter ist gut: Kroatien schafft Schranken und Mauthäuschen auf Autobahnen ab, damit es weniger Stau gibt. Doch wenn man sich künftig nicht registriert, drohen Strafen von bis zu 720 Euro, wie die deutsche Zeitung «Merkur» berichtet.

Strafe für dreckige Kontrollschilder

Kameras erfassen die Autonummer automatisch, alternativ funktioniert die Abrechnung über einen ENC-Transponder. Wer sich nicht registriert, zahlt neben der regulären Maut 120 Euro Zuschlag plus 300 bis 600 Euro Busse.

Der gleiche Strafrahmen gilt für Fahrer mit stark verschmutzten Kontrollschildern, Störgeräten oder ENC-Mautboxen, bei denen eine falsche Autonummer hinterlegt ist. Das schrankenlose System startet am 1. März 2027.

Online beim Betreiber registrieren

Wie sollen Kroatien-Reisende ab nächstem Frühling vorgehen? Autofahrer können ihre Nummer und eine Zahlungskarte vorab im Onlineportal oder der App des Betreibers registrieren. Alternativ ist eine Registrierung auch vor Ort bei Autobahnauffahrten und an Rastplätzen möglich.

Aufgepasst vor Betrügern: Laut «Merkur» kursieren Fake-Angebote im Netz, die mit nicht existierenden «Kroatien-Vignetten» werben.

Die Änderung in Kroatien ist Teil eines europaweiten Trends: Auch Italien, Frankreich, Spanien und Portugal nutzen sogenannte Free-Flow-Systeme. Vor allem für Einheimische sind diese praktisch. Doch wer das System nicht kennt, tappt schnell in die Bussenfalle.