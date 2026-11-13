Jaguar Land Rover wirft BYD vor, beim Ti7 Teile des Defenders per Reverse Engineering kopiert zu haben. Dafür liessen die Briten zwei BYD-Niederlassungen durchsuchen. Doch nun gibt es eine neue Wendung.

Darum gehts Jaguar Land Rover wirft BYD vor, per Reverse Engineering den Defender kopiert zu haben

Ein niederländisches Gericht liess Niederlassungen von BYD durchsuchen und Daten sicherstellen

BYD lanciert den Ti7 in Grossbritannien für 47'995 Pfund, rund 20'000 günstiger als der Defender 110

Gabriel Knupfer Redaktor News

Hat BYD dreist bei Jaguar Land Rover (JLR) kopiert? Der indisch-britische Hersteller geht juristisch gegen den chinesischen Autogiganten vor. Land Rover wirft BYD vor, mit dem Ti7 den beliebten Defender geklont zu haben.

Bereits im August liess JLR zwei BYD-Niederlassungen in den Niederlanden durchsuchen, wie die britische «Sunday Times» letzte Woche berichtete. Die Gerichtsvollzieher sollten Daten sicherstellen, bevor sie vernichtet werden konnten.

JLR muss Daten vernichten lassen

Doch nun gibt es eine neue Wendung: Am Donnerstag entschied ein niederländisches Gericht, dass JLR die beschlagnahmten BYD-Unterlagen innerhalb von 24 Stunden nach Zustellung des Entscheids vernichten lassen muss. Die Daten befinden sich aktuell bei einem unabhängigen Verwahrer.

Bei Nichtbeachtung droht ein Zwangsgeld von maximal 500’000 Euro, berichtet die Plattform Car News China. Laut dem Urteil benötigt JLR die Daten nicht, um seine Designansprüche zu untermauern. Über die mögliche Urheberrechtsverletzung entschied das Gericht noch nicht.

Mehr als Ähnlichkeiten?

Konkret verdächtigt JLR die Chinesen, den Defender zerlegt und Teile davon nachgebaut zu haben («Reverse Engineering»). Es geht dabei also um mehr als blosse Ähnlichkeiten in Design und Technik. BYD weist die Vorwürfe zurück. Anwälte kritisierten das Vorgehen von JLR als «Fishing Expedition», bei der «zu viele Unterlagen beschlagnahmt» worden seien.

Experten bezeichneten den Ti7 bereits beim Marktstart in China im letzten Jahr immer wieder als «Defender-Klon». Doch ob damit auch tatsächlich geistiges Eigentum verletzt wurde, muss das Gericht entscheiden.

20'000 Pfund günstiger

Klar ist: Für JLR ist der Ti7 eine echte Bedrohung. BYD will den Geländewagen nächstes Jahr in Grossbritannien für 47'995 Pfund (53'000 Franken) an den Start bringen. Das sind mehr als 20'000 Pfund weniger als der Defender 110, der auf der Insel bei 68'465 Pfund (76'000 Franken) startet. Für einen möglichen Schweizer Marktstart des Ti7 gibt es noch kein Datum.

Der Defender ist für JLR ein überlebenswichtiger Bestseller. Der britische Hersteller konnte die Erwartungen des indischen Mutterkonzerns Tata bisher nicht erfüllen, was aber eher am Niedergang von Jaguar als an Land Rover lag.

Sieg gegen Jiangling

Eines der Probleme von JLR ist die zunehmende Konkurrenz aus China. 2019 gewannen die Briten einen dreijährigen Gerichtsstreit gegen die Jiangling Motor Corporation wegen einer Kopie des Range Rover Evoque. Es war eines der seltenen Male, dass ein westlicher Autohersteller in China wegen Designkopien einen Prozess gewann.

Allerdings arbeitet JLR auch mit chinesischen Herstellern zusammen. Im Joint Venture Chery-JLR bringen sie den Freelander zurück. Die Briten sind für das Design verantwortlich und Chery liefert die Stromer-Technologie. Mit der Submarke Jaecoo hat Chery aber auch eigene SUVs im Angebot, die stark an Modelle von Land Rover erinnern, diese aber preislich deutlich unterbieten.