Getankt, kurz darauf liegen geblieben: Im Südtirol häufen sich laut Konsumentenschützern Meldungen über schwere Fahrzeugschäden. Was Autofahrer jetzt tun können.

Immer mehr Autos bleiben mit Motorschaden liegen

Immer mehr Autos bleiben mit Motorschaden liegen

Darum gehts Seit die Treibstoffpreise steigen, gibt es im Südtirol mehr Meldungen über Fahrzeugschäden nach dem Tanken

Betroffene berichten von Motorproblemen kurz nach dem Tanken

Die VZS rät zur Kartenzahlung und zum Sammeln von Belegen für eine mögliche Schadenersatzforderung

Gabriel Knupfer Redaktor News

Aufgepasst in Italien: Die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) warnt vor schweren Problemen beim Tanken. «Seit die Treibstoffpreise gestiegen sind, nehmen die Meldungen über Fahrzeugschäden zu», schreiben die Konsumentenschützer auf ihrer Website.

Die gemeldeten Fälle gleichen sich, so die VZS: Wenige Kilometer nach dem Tanken bleibt das Auto stehen und muss abgeschleppt werden. Betroffene meldeten Startschwierigkeiten, Leistungsverlust und das Absterben des Motors. Derzeit lasse sich jedoch noch keine gemeinsame Ursache feststellen.

Immer mit Karte bezahlen

Bestimmte Tankstellenbetreiber oder Mineralölkonzerne nennt die VZS nicht. Es sei aktuell nicht möglich, eine Vorgehensweise beim Tanken zu empfehlen, mit der man die Probleme verhindern kann. Stattdessen sollen Autofahrer beim Tanken immer mit Kredit- oder Debitkarte bezahlen – und unbedingt die Quittung aufbewahren. Bei Selbstbedienung müssen Kunden dafür die Option «Quittung» an der Zapfsäule auswählen.

Betroffenen rät die VZS, alle wichtigen Belege zu sammeln. Besonders hilfreich ist ein schriftlicher Werkstattbericht, der Probleme, Massnahmen und Ursachen genau auflistet. Dazu gehören auch mögliche Anomalien im Kraftstoff (Wasser, Verunreinigungen oder andere Kontaminationen).

Geschädigte melden den Vorfall am besten per Einschreiben oder zertifiziertem E-Mail beim Tankstellenbetreiber und beim Mineralölkonzern. Sie legen alle Belege bei und nennen direkt ihre Schadenersatzforderung samt Frist und IBAN.