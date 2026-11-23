Jaguar Land Rover erringt vor einem niederländischen Gericht einen Etappenerfolg gegen BYD. Die Richter verbieten mit einer einstweiligen Verfügung den Verkauf des Ti7 in der EU.

Darum gehts Ein niederländisches Gericht verbietet den Verkauf des BYD Ti7 in der EU per einstweiliger Verfügung

Das Gericht sieht im Ti7 eine Kopie des Land Rover Defender, BYD kündigt dagegen Berufung an

Ohne Hauptverfahren innert sechs Monaten erlischt das Verbot, Grossbritannien ist nicht betroffen

Gabriel Knupfer Redaktor News

Niederlage für den chinesischen Auto-Riesen BYD: Ein Gericht in den Niederlanden verbietet den Verkauf des neuen Modells Ti7 in der gesamten EU. Die Richter sehen darin eine illegale Kopie des beliebten britischen Geländewagens Land Rover Defender.

BYD weist das Urteil zurück, wie die Plattform Car News China berichtet. Der Konzern betont, den Ti7 selbständig entwickelt zu haben, und kündigt Berufung an.

Gesamteindruck einer Kopie

Die einzelnen Elemente – eine kantige Karosserie, senkrechte Fenster und eine hohe Schulterlinie – sind zwar auch in anderen Geländewagen präsent. Doch das Gericht stellte eine geschützte Kombination von Merkmalen fest, die den Gesamteindruck einer Kopie entstehen lasse. BYD hob vor Gericht vergebens Unterschiede bei den Scheinwerfern, dem Kühlergrill, der Motorhaube, den Fenstern und dem Heck hervor.

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Bei Nichteinhaltung der einstweiligen Verfügung droht eine Geldstrafe in Höhe von 100'000 Euro (92'000 Franken) pro Tag oder 25'000 Euro (23'000 Franken) pro rechtswidrigem Fahrzeug, falls Jaguar Land Rover (JLR) diese Option wählt. Die Gesamtstrafe ist auf 10 Millionen Euro (9,2 Millionen Franken) begrenzt. Der Ti7 ist in der EU bisher ohnehin nicht erhältlich. Zu einem möglichen Start in der Schweiz gibt es keine Informationen.

Grossbritannien-Start nicht betroffen

Für den geplanten Marktstart in Grossbritannien hat das Urteil keine Folgen, da das Land nicht in die Zuständigkeit des niederländischen Gerichts fällt. Doch auch in der EU ist das letzte Wort noch nicht gesprochen: Leitet JLR nicht innert sechs Monaten ein Hauptverfahren ein, erlischt das Verbot wieder.

JLR sieht im Ti7 eine grosse Bedrohung. Der Defender-Klon kostet beim Marktstart in Grossbritannien umgerechnet über 20'000 Franken weniger als der originale Defender 110. Dieser gehört zu den beliebtesten Modellen der britischen Tochter des indischen Tata-Konzerns.