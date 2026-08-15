Hennessey enthüllt den Blackbird: ein analoger Supersportler, inspiriert vom legendären SR-71-Aufklärungsflugzeug. Die 71 Exemplare werden ab 2029 in Texas produziert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hennessey produziert ab 2029 den Blackbird, inspiriert vom SR-71 Blackbird

6,2-Liter-V8-Motor, 354 km/h, 0-100 km/h in 2,5 Sekunden

Nur 71 Exemplare, Preis: 2,5 Mio. Dollar, zwei Drittel sind schon verkauft

Gabriel Knupfer Redaktor News

Hennessey Performance ist vor allem als Tuner bekannt. Doch nun lanciert die US-Firma ihren dritten eigenen Supersportwagen. Zu den ganz auf Performance getrimmten Venom GT und Venom F5 gesellt sich ab 2029 der komfortablere Blackbird. Mit dem neuen Modell sollen auch Langstreckenfahrten Spass machen.

Das Design prägte ein Aviatik-Klassiker: das Aufklärungsflugzeug Lockheed SR-71 Blackbird. Der Flieger hält bis heute zahlreiche Geschwindigkeitsrekorde. Die Vierfach-Auspuffanlage des Hypercars erinnert nicht zufällig an ein Raketentriebwerk.

Keine Bildschirme

Technisch sind noch nicht alle Details bekannt. Der Blackbird wird über einen völlig neu entwickelten 6,2-Liter-V8-Saugmotor von Ilmor verfügen, der zwischen 800 und 850 PS leisten soll. Damit sprintet der 1360 Kilogramm schwere Hypersportler in 2,5 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Als Höchstgeschwindigkeit gibt Hennessey 354 km/h an.

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Im Mittelpunkt steht das Fahrerlebnis: Sechsgang-Schaltgetriebe, keine Bildschirme, analoge Bedienelemente, grosser zentraler Drehzahlmesser, physischer Schlüssel und Hinterradantrieb sollen für maximale Mensch-Maschine-Verbindung sorgen.

Mit dem Blackbird wolle man «ein analoges Erlebnis schaffen, bei dem Schönheit und Dramatik jeden Moment prägen», erklärt Gründer und CEO John Hennessey die Idee hinter dem Auto.

Nur 71 Exemplare

Der Blackbird wird 2029 und 2030 in Texas produziert und ist auf weltweit 71 Exemplare limitiert. Kostenpunkt: 2,5 Millionen Dollar vor Steuern.

Wer sich den Supersportler noch sichern will, muss sich aber beeilen: Laut Hennessey sind bereits vor der Premiere mehr als zwei Drittel der Fahrzeuge verkauft.