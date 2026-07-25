Schweizer Trotti-Pioniere wollen die Städte retten

Vom coolen Kickboard zur elektrischen Knutschkugel: Die Schweizer Familie Ouboter sagt dicken SUVs den Kampf an. Trotz politischer Hürden und Produktions-Rückschlägen glauben die Erfinder fest an ihr Mini-Stromer.

Im Podcast «Elektrogeflüster» dreht sich alles um die neue Realität auf unseren Strassen. Die Hosts Andreas Engel und Wilma Fasola diskutieren über Reichweitenangst, Lade-Frust und die neuesten Trends der Branche. In dieser Folge haben sie echten Schweizer Pioniergeist zu Gast: Wim und Oliver Ouboter, die Köpfe hinter dem Microlino.

Das bietet Folge Nr. 29

Nachdem Wim Ouboter Ende der 1990er-Jahre das Trottinett quasi neu erfunden und damit einen weltweiten Boom ausgelöst hat, plant der Zürcher Unternehmer zusammen mit seinen Söhnen Oliver und Merlin nun die nächste Mobilitäts-Revolution: Ihr elektrisches Mini-Auto Microlino soll die verstopften Innenstädte entlasten. Doch der Weg vom vielbeachteten Prototyp auf dem Genfer Salon bis zur eigenen Produktion in Italien war steinig: Lieferketten-Probleme während der Corona-Zeit, ein bitterer Rechtsstreit mit dem Ex-Partner und das Fehlen von Leasing-Optionen kosteten die Schweizer wertvolle Jahre.

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Doch die Ouboters haben eine Menge Durchhaltewillen gezeigt. Mit einer Prise Humor und viel Leidenschaft kämpfen sie aktuell sogar per Beschwerde gegen das Bundesamt für Energie (BFE), da ihr Leichtfahrzeug der Klasse L7e bisher ungerechterweise von den wertvollen CO2-Fördergeldern ausgeschlossen wird.

Die Vision für die Zukunft ist indes riesig: Mit der Unterstützung von prominenten Beiräten – wie dem Tesla-Mitgründer Martin Eberhard – und dem Einstieg externer Investoren will Microlino bis 2030 die Marke von 100’000 verkauften Fahrzeugen pro Jahr knacken und die globalen Märkte erobern.

Wie seht ihr das? Reicht ein wettergeschütztes «Go-Kart» mit bis zu 230 Kilometern Reichweite und Platz für den Wocheneinkauf als idealer Zweitwagen für den Alltag aus? Oder seid ihr zu sehr an den Komfort grosser Autos gewöhnt? Wir freuen uns auf eure Inputs und den Austausch mit der Community. Abonniere uns auf allen gängigen Plattformen und schreib uns bei Fragen oder Kritik: podcast@ringier.ch

Zu den Hosts

Andreas Engel (41) ist seit 2013 als Mobilitätsjournalist für Blick, Sonntagsblick, die Schweizer Illustrierte und andere Ringier-Titel unterwegs. Im Rahmen seiner Recherchen testet er regelmässig die neuesten E-Auto-Modelle und bezeichnet sich selbst als E-Auto-Enthusiast.

Wilma Fasola (45) schreibt seit 25 Jahren – heute für die Specials der Handelszeitung. Dass sie Benzin im Blut hat, bewies sie jahrelang als Co-Pilotin bei Oldtimerrallyes und beim Rennlizenz-Lehrgang auf dem Hockenheimring. Als Petrolhead blickt sie teils noch mit einem skeptischen Blick auf die neue elektrische Welt.

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