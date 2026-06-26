Camping boomt wie nie zuvor. Doch wie gut harmoniert die grosse Freiheit auf vier oder mehr Rädern mit der Elektromobilität? Genau das klären wir in der neuesten Folge «Elektrogeflüster».

Im Podcast «Elektrogeflüster» dreht sich alles um die neue Realität auf unseren Strassen. Die Hosts Andreas Engel und Wilma Fasola diskutieren über Reichweitenangst, Lade-Frust und die neuesten Trends der Branche. In dieser Folge nehmen sie das Trendthema Camping unter die Lupe und hinterfragen, wie alltagstauglich vollelektrische Camper und E-Autos als Zugmaschinen für Wohnwagen heute wirklich sind.

Das bietet Folge Nr. 27

Die Schweizer Campingplätze boomen und verzeichneten 2025 mit 5,2 Millionen Logiernächten einen neuen Rekord. Doch wer die grosse Freiheit elektrisch geniessen will, stösst schnell an Grenzen. Fixfertig ab Werk gibt es in der Schweiz aktuell nur ein einziges Modell: den Opel Zafira Electric Silvaplana. Warum sich die grossen Autobauer so schwertun, liegt vor allem am Gewicht: Inklusive Camping-Ausstattung und Proviant wird die magische 3,5-Tonnen-Grenze für den Führerausweis der Kategorie B im Nu geknackt. Hoffnung macht hier ein geplanter Vorstoss der EU, die das zulässige Gesamtgewicht für emissionsfreie Fahrzeuge bis 2028 auf 4,25 Tonnen anheben will.

Wer nicht so lange warten möchte, greift heute auf spezialisierte Ausbauer zurück, die Basisfahrzeuge wie VW ID. Buzz oder Mercedes EQV in edle Camper verwandeln. Doch wie sieht es aus, wenn man einen klassischen Caravan an sein E-Auto hängt? Ein aktueller Minitest des TCS mit beliebten Modellen wie dem Tesla Model Y oder BMW iX zeigt ernüchternde Resultate: Im Schnitt reduziert sich die Reichweite mit maximaler Anhängelast um satte 50 Prozent und mehr.

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Zusätzlicher Frust droht an den Ladesäulen: Gewöhnliche Parkplätze sind für Gespanne viel zu klein. Wer nicht ständig den Wohnwagen abkoppeln will, weicht notgedrungen auf Lkw-Schnellladestationen aus – was rechtlich zwar erlaubt ist, im Ferienverkehr aber schnell für dicke Luft mit gestressten Truckern sorgen kann.

Warum ein Plug-in-Hybrid wie der neue VW T7 California aktuell für viele die stressfreiere Alternative sein könnte und ab wann E-Camping auch für absolute Skeptiker interessant wird, erfahrt ihr in der aktuellen Episode.

Seid ihr selbst schon mal mit dem E-Auto oder einem Elektro-Camper in die Ferien gefahren? Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Laden auf Campingplätzen oder Raststätten gemacht? Wir freuen uns auf eure Inputs und den Austausch mit der Community. Abonniere uns auf allen gängigen Plattformen und schreib uns bei Fragen oder Kritik: podcast@ringier.ch

Zu den Hosts

Andreas Engel (41) ist seit 2013 als Mobilitätsjournalist für Blick, Sonntagsblick, die Schweizer Illustrierte und andere Ringier-Titel unterwegs. Im Rahmen seiner Recherchen testet er regelmässig die neuesten E-Auto-Modelle und bezeichnet sich selbst als E-Auto-Enthusiast.

Wilma Fasola (45) schreibt seit 25 Jahren – heute für die Specials der Handelszeitung. Dass sie Benzin im Blut hat, bewies sie jahrelang als Co-Pilotin bei Oldtimerrallyes und beim Rennlizenz-Lehrgang auf dem Hockenheimring. Als Petrolhead blickt sie teils noch mit einem skeptischen Blick auf die neue elektrische Welt.

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