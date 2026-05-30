Immer mehr Menschen nutzen das E-Auto für die Fahrt in die Ferien. Wie die Reise ohne Reichweitensorgen gelingt und worauf E-Mobilisten im Ausland achten sollten, verraten wir in der neuesten Folge «Elektrogeflüster».

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Im Podcast «Elektrogeflüster» dreht sich alles um die neue Realität auf unseren Strassen. Die Hosts Andreas Engel und Wilma Fasola diskutieren über Reichweitenangst, Lade-Frust und die neuesten Trends der Branche. In dieser Folge geben sie Tipps und Tricks, wie die Fahrt in die Sommerferien auch mit einem Stromer problemlos gelingt.

Das bietet Folge Nr. 25

Um zur Feriendestination zu gelangen, bleibt das Auto auch 2026 das unangefochtene Transportmittel Nummer 1. Neu werden dieses Jahr viele Schweizer Reisende die Fahrt ins Ausland erstmals mit einem Elektroauto antreten – immerhin ist mittlerweile jeder vierte Neuwagen ein Stromer. Dass nicht wenige Ferienhungrige mit einem mulmigen Gefühl zum Urlaubsziel aufbrechen, ist verständlich: Gerade E-Auto-Neulinge haben Angst, mit leerem Akku am Strassenrand liegenzubleiben, stundenlang an der Ladestation warten zu müssen oder schlimmstenfalls überhaupt keine Möglichkeit zu finden, die Batterien für die nächste Etappe zu laden.

Vor ein paar Jahren waren diese Sorgen durchaus begründet. So erinnert sich Host Andreas Engel an seine erste Elektro-Langstreckenfahrt in einem Hyundai Kona 2019: «Ich habe die 700 Kilometer lange Reise akribisch geplant, zahlreiche Apps heruntergeladen und mich wie ein Seefahrer auf Entdeckungsreise in fremde Welten gefühlt.» Mittlerweile sei die Situation eine komplett andere: Die Ladeinfrastruktur sei in den meisten (Ferien-)Ländern Europas massiv gewachsen und auch die Technik der Stromer selbst nicht mehr mit damals vergleichbar.

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Während die Reichweiten moderner E-Autos steigen, werden die Ladezeiten immer kürzer und nähern sich zunehmend der Dauer eines gewöhnlichen Tankstopps an. Und statt die Ladestopps mühsam im Voraus zu planen, übernehmen in den meisten neueren Modellen die Navis die Reiseplanung. Wie beim Verbrenner heisst es: Reinsitzen und losfahren! Die Hosts geben nützliche Tipps und Tricks, was Autofahrer während der Reise in die Ferien beachten sollten, um noch entspannter anzukommen, mahnen je nach Ziel aber auch zur Vorsicht: In vielen europäischen Städten ist eine Umweltplakette – ob Stromer oder nicht – Pflicht.

Welche Erfahrungen habt ihr mit eurem Stromer auf Langstrecken im Ausland gemacht? In welchen Ländern ist die Infrastruktur schon heute topp, wo besteht noch Verbesserungspotenzial? Wir freuen uns auf eure Inputs und den Austausch mit der Community. Abonniere uns auf allen gängigen Plattformen und schreib uns bei Fragen oder Kritik: podcast@ringier.ch

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Zu den Hosts

Andreas Engel (41) ist seit 2013 als Mobilitätsjournalist für Blick, Sonntagsblick, die Schweizer Illustrierte und andere Ringier-Titel unterwegs. Im Rahmen seiner Recherchen testet er regelmässig die neuesten E-Auto-Modelle und bezeichnet sich selbst als E-Auto-Enthusiast.

Wilma Fasola (45) schreibt seit 25 Jahren – heute für die Specials der Handelszeitung. Dass sie Benzin im Blut hat, bewies sie jahrelang als Co-Pilotin bei Oldtimerrallyes und beim Rennlizenz-Lehrgang auf dem Hockenheimring. Als Petrolhead blickt sie teils noch mit einem skeptischen Blick auf die neue elektrische Welt.

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