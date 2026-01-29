Gebrauchte Stromer: Schnäppchen oder Elektroschrott?

Andreas Engel und Wilma Fasola

Im E-Mobilitäts-Podcast «Elektrogeflüster» der Handelszeitung stehen Themen rund ums E-Auto im Fokus. Die Hosts, Andreas Engel und Wilma Fasola, diskutieren über Reichweite, Ladeinfrastruktur und die neusten Trends im Bereich der Elektrofahrzeuge.

Das bietet Folge Nr. 17

Der Schweizer Gebrauchtwagenmarkt steht an einem Wendepunkt. Während auf Plattformen wie Autoscout24 Abertausende Fahrzeuge – vom historischen Oldtimer bis zum millionenteuren Bugatti – um die Gunst der Käufer buhlen, rückt eine Kategorie zunehmend ins Rampenlicht: gebrauchte Elektroautos. Während der Markt wächst, sinken die Preise weiter.

Im Gespräch mit dem Moderationsduo Andi Engel und Wilma Fasola erklärt Alberto Sanz de Lama, Managing Director von Autoscout24, warum der Schweizer Occasionsmarkt für Elektroautos derzeit einem Paradies für Käufer gleicht, da die Kombination aus einer enormen Auswahl und deutlich sinkenden Preisen – 2025 im Schnitt um 12 Prozent – völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Sanz schildert zudem, worauf es bei einer seriösen Anzeige wirklich ankommt und wie man wahre Schnäppchen von vermeintlichem Elektroschrott unterscheidet. Ein zentraler Schlüssel für das Vertrauen in die E-Mobilität auf dem Zweitmarkt ist dabei die Transparenz. Um die Sorge vor der «Katze im Sack» zu entkräften, empfiehlt der Experte dringend den Einsatz von Batterie-Zertifikaten. Diese verifizieren die tatsächliche Restkapazität des Akkus und belegen oft eindrücklich, dass moderne Systeme selbst nach hohen Laufleistungen von über 200’000 Kilometern noch eine beeindruckende Gesundheit aufweisen können.

Zu den Hosts

Andreas Engel (41) ist seit 2013 Autojournalist und schreibt für den Blick, SonntagsBlick, die Schweizer Illustrierte und andere Ringier-Titel. Im Rahmen seiner Recherchen testet er regelmässig die neuesten E-Auto-Modelle.

Wilma Fasola (45) ist seit rund 25 Jahren Journalistin und schreibt für die Specials der Handelszeitung. Sie ist über einige Jahre als Co-Pilot an zahlreichen Oldtimerrallyes mitgefahren. Ebenso hat sie den Lehrgang zum Erwerb der nationalen A-Rennlizenz auf dem Hockenheimring abgeschlossen.

Alle Tipps aus der Podcast-Folge:

