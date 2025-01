1/8 Eine Garantie gegen böse Überraschungen beim Kauf eines E-Occasions-Autos gibt es nicht. Foto: Raoul Schwinnen

Martin Bolliger

Ich möchte ein Elektroauto kaufen. Ein Neuwagen ist mir aber zu teuer. Worauf muss ich bei einem Occasion-Stromer achten, damit ich keine böse Überraschung erlebe?

Martin Döbeli, Lenzburg AG

Eine Garantie gegen böse Überraschungen gibts bei Occasionsfahrzeugen nicht. Aber mit folgenden Tipps können Sie sich beruhigt auf die Suche nach einer für Sie passenden E-Occasion machen. Denn mit dem Boom bei den Elektro-Neuwagen wächst natürlich auch deren Occasionsmarkt.

Wichtig bei E-Autos sind ihre Akkus. Heute sind bei den meisten Neuwagen acht Jahre oder 160'000 Kilometer Herstellergarantie üblich. Bei einer älteren Occasion müssen Sie berücksichtigen, dass sich ihre Batteriegeneration bezüglich Reichweite und Ladekapazität nicht mit jener aktueller Neuwagen vergleichen lässt.

Unbedingt eine Probefahrt machen

Eine Probefahrt bringt Ihnen aber Klarheit über den Zustand des Akkus. Fahren Sie einen grossen Teil der Batterie leer und verschaffen Sie sich so einen realen Eindruck, ob die gewünschte Occasion wirklich noch die von Ihnen erhoffte Reichweite schafft. Messen Sie beim anschliessenden Aufladen (zum Beispiel an einer öffentlichen Ladestation) die geladene Strommenge. So erkennen Sie, mit wie viel Kapazität der Akku noch lädt. Berechnen Sie allerdings rund 15 Prozent Ladeverluste ein.

Zudem ist zu bedenken, dass ein E-Auto mit 150 Kilometern Reichweite und 100'000 Kilometern auf dem Zähler etwa doppelt so oft geladen wurde als ein Auto mit 300 Kilometern Reichweite und gleicher Kilometerleistung. Das widerspiegelt sich in der Alterung des Akkus: E-Autos mit grosser Reichweite nutzen sich in der Regel weniger schnell ab und sind deshalb wertbeständiger.

Ein zehnjähriger Elektro-Kleinwagen schafft heute vielleicht noch 80 seiner ursprünglichen 120 Kilometer Reichweite, während eine gleich alte E-Limousine noch mit 300 ihrer 330 Kilometer Reichweite unterwegs ist. Dank der grossen Fortschritte bei der Akku-Technologie leben die Batterien heute immer länger, bei jüngeren Elektro-Occasionen dürfen Sie daher grundsätzlich mit deutlich weniger Abnutzung und Verlusten rechnen.