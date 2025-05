Wie gut ist secondhand bei Elektroautos?

Secondhand ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen: Gebraucht kaufen liegt im Trend – ob bei Elektroautos oder in der Mode. Überzeuge dich selbst davon – und gewinne eine Probefahrt im Occasions-E-Auto inklusive Umstyling.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Kia

Sie bieten eine günstige Gelegenheit, vom Verbrenner- aufs Elektroauto umzusteigen: E-Occasionen. Die Palette an Modellen wird immer grösser, die aktuellen Angebote decken von kompakt über sportlich bis hin zu luxuriös sämtliche Bedürfnisse ab. Zudem sind allfällige Bedenken hinsichtlich Qualität, Batterie und Reichweite mittlerweile unbegründet, wie die folgende Aufzählung zeigt.

Preis: Gebrauchte Elektroautos sind bereits deutlich günstiger als Neuwagen. Die Preise hängen vom Modell, Alter, Kilometerstand und Zustand der Batterie ab.

Reichweite: Wichtiger Faktor beim Kauf eines Elektroautos ist die Reichweite. Die Modelle von Kia haben eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern und mehr – ein Wert, der in der Schweiz für alltägliche Fahrten aller Art problemlos ausreicht: Die Durchschnittsstrecke pro Tag beträgt hierzulande rund 35 Kilometer.

Qualität: Dank einer umfassenden Prüfung sind gebrauchte Elektrofahrzeuge bestens im Schuss. Kia etwa hat mit «Certified EV» einen besonders gründlichen Check für seine Occasionsmodelle ins Leben gerufen: Nicht weniger als 165 Punkte werden bei dieser Prüfung unter die Lupe genommen.

Batterie: Sie ist das Herzstück eines Elektroautos, weshalb es essenziell ist, ihren Zustand zu kennen. Die gute Nachricht: Das Vorurteil, dass sich eine E-Auto-Batterie ähnlich wie ein Handyakku innerhalb weniger Jahre stark abnutzt, ist haltlos. Man kann sich als Käuferin oder Käufer also darauf verlassen, dass die Batteriekapazität auch hohen Ansprüchen genügt (mehr dazu siehe Box).

Kia Certified EV Die Elektro-Occasionen von Kia werden im Rahmen von Kia Certified EV auf Herz und Nieren geprüft. Sämtliche Modelle entsprechen folgenden Kriterien: Min. 95% Batterieleistung

Bis zu 6 Jahre Kia Garantie & Connect

Innovative Technologie Die Elektro-Occasionen von Kia werden im Rahmen von Kia Certified EV auf Herz und Nieren geprüft. Sämtliche Modelle entsprechen folgenden Kriterien: Min. 95% Batterieleistung

Bis zu 6 Jahre Kia Garantie & Connect

Innovative Technologie Mehr erfahren

Secondhand ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen

Gebraucht ist im Falle des E-Autos somit so gut wie neu. Eine Secondhandqualität, die heute auch für so manch anderen Bereich gilt. So zum Beispiel für die Mode. «Die Zahl der Fashionshops, die auf hochwertige gebrauchte Kleider setzen, hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen», bestätigt Stylistin Ana Maria Haldimann. «Man kann seinen Style mit diesen Kleidern auch wirklich gut pimpen: Es gibt immer mehr stilvolle und angesagte Marken- oder Luxusware aus zweiter Hand.»

Die Bernerin arbeitet seit vielen Jahren als Personal Shopperin und Styling Coach und hat sich auf Nachhaltigkeit in der Mode spezialisiert. «Eine doppelt gute Sache», findet sie. «Man hilft der Umwelt und schont gleich noch das Portemonnaie.»

Mitmachen: Probefahrt und Umstyling gewinnen

Etwas für die Kreislaufwirtschaft tun, dabei die Elektromobilität mit einem Occasionsmodell von Kia ausprobieren und ein professionelles Umstyling mit Ana Maria Haldimann gewinnen? Das winkt dir mit ein bisschen Glück schon bald.

Einzige Bedingung: Du lässt dich für eine Reportage von uns begleiten. Darin zeigen wir in Text und Bild, wie du die erste Fahrt im E-Auto erlebst und welchen neuen Style dir die Fashion-Expertin empfiehlt. Das nötige Kompaktwissen zum Secondhand-Elektroauto und Stylingtipps gibts aus erster Hand dazu! Gut zu wissen: Die Kleider erhältst du danach gratis obendrauf.

Der erlebnisreiche Ausflug ist für den Montag, 19. Mai 2025, vorgesehen. Mit dem unten stehenden Formular kannst Du Dich für die Teilnahme anmelden. Wir wünschen viel Glück!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos