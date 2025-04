Audi wagt in China den Neustart. Der an der Autoshow in Shanghai präsentierte E5 Sportback ist das Ergebnis einer Kooperation mit dem Staatskonzern SAIC. Der schnittige und leistungsstarke Stromer soll endlich die anspruchsvollen chinesischen Kunden überzeugen.

Noch vor knapp 15 Jahren galt der Audi A8 in China als das Statussymbol schlechthin. Selbst wenn man zu schnell unterwegs war, salutierten die Ordnungshüter, statt einen Strafzettel auszustellen. Nicht selten sass eine hochrangige Persönlichkeit hinter den verdunkelten Scheiben auf dem Rücksitz. Die glänzende Vergangenheit ist allerdings längst verblasst, die Verkäufe für die Marke mit den vier Ringen sinken in China seit Jahren. Deshalb hat sich Audi mit dem Staatskonzern SAIC zusammengetan und will mit einer neuen Marke verlorenes Terrain zurückgewinnen.

Jung und hip müssen die Autos sein, um sich im Reich der Mitte verkaufen zu können. Das erste Produkt dieser Kooperation ist der Elektro-Sportback E5. Ein 4,88 Meter langes, viertüriges Fliessheckmodell. «Der E5 Sportback bietet die besten Qualitäten von Audi, neu interpretiert und zugeschnitten auf die Kunden in China», erklärt Audi-Chef Gernot Döllner. Die Daten lesen sich vielversprechend: Der E5 kommt dank 100-Kilowattstunden-Batterie bis zu 750 Kilometer weit, hat bis zu 787 PS (579 kW) und sprintet in 3,4 Sekunden auf Tempo 100. Auch das Laden geht dank 800-Volt-Architektur rasant über die Bühne. In nur zehn Minuten fliesst Strom für 382 Kilometer in die Energiespeicher. Ähnliche Werte weist auch Audis neuer Elektrokombi A6 E-Tron auf.

Ein chinesisches Superhirn

Tatsächlich steckt in dem im Herbst startenden E5 einiges an chinesischem Know-how. Vor allem beim Entwicklungstempo und beim Infotainment gibt SAIC den Ton an. Die Rollen sind vertauscht: Aus dem Lehrer Audi ist der Schüler geworden. Die chinesischen Autofahrer wollen die neueste Technik – und das sofort. Genau das kann SAIC liefern. Zentrales Element des Unterhaltungsprogramms ist ein 27-Zoll-Display, das sich quer über das Armaturenbrett erstreckt. Die Bedienoberfläche lässt sich dabei nach den Wünschen des Fahrers konfigurieren. In der Mittelkonsole befindet sich ein weiterer Touchscreen, der sich dem Hauptbildschirm anpasst. Das neue Betriebssystem ist dank eines überarbeiteten Chips so stark wie nie zuvor. Der Name: Audi OS. Genauso gut könnte es aber auch SAIC OS heissen. Natürlich spielt künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle. Ein persönlicher Avatar kann sich die Vorlieben des Fahrers merken und sich mit ihm unterhalten.

Die Adaption ist deswegen so einfach möglich, weil SAIC mit IM Motors seinerseits eine Premiummarke ins Leben gerufen hat, die die Technologie bereits verwendet. Dank der Architektur ist es möglich, alle Systeme des Autos per drahtlosem Update auf den neuesten Stand zu bringen. Vermutlich soll bald auch ein vollelektrischer Audi-SUV folgen, der auf demselben technologischen Stand basiert.

Statt der vier Ringe prangt der Schriftzug «AUDI» in Grossbuchstaben auf der Karosserie, wie gross aufgedruckte Logos von prestigevollen Modemarken. Ohne die vier Ringe, die in China immer noch für westliche Qualität stehen, ist dieses Auto auf den ersten Blick nur eines unter vielen. Schliesslich nimmt die Anzahl der schnittigen Elektromobile im Reich der Mitte seit Jahren stark zu. Die vier Ringe machen die Autos zu Gesichtern in der Menge. In Ingolstadt ist man aufgrund der schlechten China-Geschäfte im vergangenen Jahr in den Panikmodus verfallen. Die Führungsetage ist offenbar der Ansicht, dass das klassische Markenemblem zu angestaubt sei – somit will man nun wohl für frischen Wind sorgen.