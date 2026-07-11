Die Temperaturen klettern aktuell regelmässig über die 30-Grad-Marke. In diesen Hitzewellen wirds auch im Auto enorm heiss. Blick erklärt, welche Gegenstände bei Überhitzung zu einer ernsten Gefahr im Innenraum werden können.

Diese Dinge solltest du nicht im Auto liegen lassen

Diese Dinge solltest du nicht im Auto liegen lassen

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Bei mehr als 30 Grad in der prallen Sonne erreicht die Temperatur im Innern eines Autos bereits nach weniger als 20 Minuten kritische 50 Grad. Nach einer Stunde sind es fast 70 Grad! Nur für wenige Minuten in der Sonne parkiert – und schon wird das Auto zur fahrenden Sauna. Auch im Schatten heizen sich Autos – wenn auch langsamer – im Sommer auf (auch interessant: Wirds in dunklen Autos wirklich heisser?).

Menschen und Tiere haben bei Hitze ohnehin nichts im abgestellten Auto zu suchen. Doch es gibt auch Gegenstände, die bei hohen Temperaturen im Fahrzeug zu einer Gefahr werden können. Wir sagen dir, welche Dinge du besser nicht im Innenraum liegenlassen solltest.

Flüssiges dehnt sich aus

Wenn etwa Flüssigkeiten hohen Temperaturen ausgesetzt sind, gewinnen sie an Volumen und dehnen sich aus. Das kann dazu führen, dass das in den Ferien gekaufte Olivenöl oder Kosmetikprodukte auslaufen und eine Sauerei verursachen. Das nervt – ist aber noch nicht gefährlich.

Anders bei Flüssigkeiten mit Chemikalien wie Frostschutz-, Desinfektions- oder Putzmitteln, Deosprays oder Feuerzeuge: Beim Auslaufen können sie giftige Gase im Auto verbreiten.

Explosionsgefahr

Bei Plastikflaschen, Getränkedosen oder Glasflaschen wirds bereits ab 50 Grad brenzlig, weil sie dem steigenden Druck im Innern nicht mehr standhalten können. Daher immer die Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten und explosionsgefährdete Gegenstände ins Handschuhfach stecken – dort sind sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.

Auch Elektronikgeräte wie Smartphones, portable Akkus, Laptops oder Tablets können bei direkter Sonneneinstrahlung explodieren und sogar anfangen zu brennen. Ausserdem schadet Hitze der Technik solcher Geräte – das gilt auch für das an der Frontscheibe angebrachte Navi. Elektrogeräte sollten ohnehin nie offen im Auto herumliegen und stets im Handschuhfach oder Kofferraum verstaut werden, um sie vor Diebstahl zu schützen.

Das kann brenzlig werden

Sogar ein Brand durch eine Wasserflasche ist möglich: Glas- und selbst Plastikflaschen, die direkt in der Sonne liegen, können bei ungünstigem Einstrahlungswinkel wie eine Lupe wirken. Das kann zu Brandlöchern in Dokumenten, Mappen oder Autositzen und schlimmstenfalls zum Brand führen. Das passiert vor allem bei transparenten Flaschen mit transparenten Flüssigkeiten – also auch bei Wasser, das bei diesen Temperaturen immer dabei sein sollte (auch interessant: 37 Tipps gegen Hitze).

Am besten schützt du dich und dein Auto (auch dein E-Auto) vor der Hitze, wenn du Oberflächen abdeckst, das Auto, wenn möglich, im Schatten parkierst und die Klimaanlage während der Fahrt richtig und effizient einstellst. Mit kühlem Kopf kommt man immer besser an!