Beim deutschen TÜV liegen E-Autos weit auseinander: Der Mazda MX-30 erreicht eine Mängelquote von 3 Prozent. Das Tesla Model Y bildet bei den zwei- bis dreijährigen Fahrzeugen mit 18,5 Prozent das Schlusslicht.

Darum gehts Der TÜV-Report 2027 erfasst 200 Modelle, jedes fünfte geprüfte Auto fiel durch

Das Tesla Model Y weist bei zwei- bis dreijährigen Autos mit 18,5 Prozent die höchste Mängelquote auf

Der Mazda MX-30 ist mit drei Prozent Mängelquote das beste E-Auto und landet auf Gesamtrang drei

Gabriel Knupfer Redaktor News

Zum vierten Mal in Folge floppt Tesla im TÜV-Report. Auch dieses Jahr hat das Model Y besonders viele Mängel. Das zeigt die Auswertung von 9,7 Millionen Hauptuntersuchungen beim TÜV in Deutschland – dem Pendant zur Schweizer Motorfahrzeugkontrolle (MFK).

Für den TÜV-Report 2027 wurden 200 Modelle berücksichtigt, darunter 26 reine E-Autos. Erschreckend: Etwa jedes fünfte Auto wies «erhebliche» oder «gefährliche» Mängel auf und rasselte durch die Prüfung.

Mazda stellt den Gesamtsieger

Wie jedes Jahr wurden die Autos nach Altersklassen eingeteilt. Die Sieger stammen aus Deutschland (Audi, VW, Mercedes) und Japan (Mazda).

Die Sieger nach Altersklasse (Mängelquote):

2–3 Jahre: Mazda CX-60 (2,3 %)

4–5 Jahre: Audi Q8 e-tron (3,3 %)

6–7 Jahre: VW T-Roc (6,1 %)

8–9 Jahre: VW T-Roc (9,4 %)

10–11 Jahre: Mercedes GLA und VW Golf Sportsvan (13,5 %)

12–13 Jahre: Mercedes GLE/ML (17,2 %)

Zu den Verlierern gehören neben Tesla Modelle von BMW, Dacia und Nissan.

Die Letztplatzierten nach Altersklasse (Mängelquote):

2–3 Jahre: Tesla Model Y (18,5 %)

4–5 Jahre: BMW 1er/2er (21,8 %)

6–7 Jahre: Tesla Model 3 (27,9 %)

8–9 Jahre: Dacia Duster (28,3 %)

10–11 Jahre: Dacia Sandero (32,2 %)

12–13 Jahre: Nissan Qashqai (35,5 %)

Licht und Schatten bei E-Autos

Bei den zwei- bis dreijährigen Stromern zeigen sich grosse Unterschiede. Der Mazda MX-30 fährt mit einer Mängelquote von drei Prozent auf Platz drei aller jungen Autos. Ebenfalls stark schneiden der Audi Q8 E-Tron (3,2 %), der Mini Cooper SE (3,3 %) und der Mercedes EQA (3,5 %) ab.

Andererseits belegen E-Autos die letzten drei Plätze bei den zwei- bis dreijährigen Fahrzeugen. Das Tesla Model 3 (12,5 %), der MG4 (16 %) und das Tesla Model Y (18,5 %) weisen alle vergleichsweise häufig Mängel auf.

Keine Wartungstermine bei Tesla

Für das schwache Tesla-Abschneiden gibt es einen Grund: Der Hersteller schreibt keine festen Wartungsintervalle vor. Defekte fallen deshalb erst bei der Prüfung auf – dafür sparen sich Besitzer die Servicekosten.

Häufige Probleme von E-Autos liegen in den Bereichen Bremsen, Fahrwerk und Beleuchtung. Laut dem deutschen Automobilklub ADAC liegt das unter anderem an der geringeren Nutzung der mechanischen Bremsen durch Rekuperation und am höheren Fahrzeuggewicht.

Trotzdem bedenklich: Die Mängelquote liegt beim Tesla Model Y so hoch wie nie.

Die letztplatzierten Fahrzeuge seit 2015 (Alter drei Jahre):