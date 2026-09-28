Das sind die teuersten Promi-Boliden aller Zeiten

Berühmte Vorbesitzer treiben die Preise von Oldtimern und Sportwagen in astronomische Höhen. Das sind die zehn teuersten Promi-Autos der Geschichte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gary Coopers Duesenberg SSJ wurde 2018 für 22 Mio. Dollar versteigert

Michael Schumachers Ferrari F2001 erzielte 2025 18,2 Mio. Dollar

Rowan Atkinsons McLaren F1 brachte nach zwei Unfällen 2015 12,2 Mio. ein

Gabriel Knupfer Redaktor News

Klassiker und moderne Sportwagen erzielen immer höhere Preise an Auktionen. Doch manchmal ist es nicht nur das Auto, das die Gebote in die Höhe treibt. Ein berühmter Vorbesitzer kann für manche Käufer ebenso wichtig sein wie das Fahrzeug selbst.

So kostet ein Aston Martin DB5 von 1964 in gutem Zustand normalerweise höchstens 400'000 Dollar. Der von Ex-Beatle Paul McCartney (84) kam hingegen für umgerechnet 1,8 Millionen Dollar unter den Hammer. Im Ranking der teuersten Promi-Autos aller Zeiten der Autoplattform Rerev schafft es der McCartney-Aston allerdings gerade noch in die Top Ten. Hier die Spitzenreiter.

1 Gary Cooper: Duesenberg SSJ

Filmstar Gary Cooper (1901–1961) besass einen exklusiven Duesenberg SSJ, von dem nur zwei Exemplare gebaut wurden. Der andere SSJ gehörte Schauspielkollege Clark Gable (1901–1960). Die 400 PS und 225 km/h Höchstgeschwindigkeit waren im Baujahr 1935 aussergewöhnlich. Coopers Duesenberg wurde 2018 für 22 Millionen Dollar versteigert.

2 Michael Schumacher: Ferrari F2001

Michael Schumachers (57) Weltmeister-Ferrari aus dem Jahr 2001 erzielte im Mai 2025 18,2 Millionen Dollar. Der siebenfache Weltmeister gewann damit unter anderem den Grossen Preis von Monaco, wo der Rennwagen 24 Jahre später versteigert wurde. 2017 hatte der Bolide mit der Chassis-Nummer 211 noch für 7,5 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt.

3 Carroll Shelby: Shelby 260 Cobra CSX2000

1962 baute Rennfahrer und Sportwagenkonstrukteur Carroll Shelby (1923–2012) den Shelby 260 Cobra CSX2000. Shelby setzte einen amerikanischen Ford-Motor in ein britisches AC-Ace-Fahrgestell, und fertig war der erste AC-Cobra-Prototyp. Das legendäre Einzelstück kam 2016 für 13,75 Millionen Dollar unter den Hammer.

4 Rowan Atkinson: McLaren F1

Der britische Komiker Rowan Atkinson (71) liebt Sportwagen. Mit seinem McLaren F1 aus dem Jahr 1997 verunfallte er zweimal. Dem Marktwert schadete das nicht: 2015 verkaufte Atkinson den Unfallwagen für satte 12,2 Millionen Dollar.

5 James Coburn: Ferrari 250 GT SWB California Spyder

Auch Western-Star James Coburn (1928–2002) hatte eine Vorliebe für schnelle Autos. Den 1961er-Ferrari 250 GT SWB California Spyder besass er 25 Jahre lang. 2008 ersteigerte der britische Moderator Chris Evans (60) den edlen Sportwagen für 10,9 Millionen Dollar – damals ein Rekord für historische Sportwagen.

Die zehn teuersten Promi-Boliden