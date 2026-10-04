Deutsche E-Auto-Förderung sprengt alle Erwartungen

Der E-Auto-Boom wird teuer für Deutschland. Seit Ende Mai hat der Staat die Prämie bereits 100 000 Mal ausbezahlt. Besonders Familien mit tiefen Einkommen profitieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Seit Ende Mai hat der deutsche Staat bereits 100'000 E-Auto-Prämien ausbezahlt

Vor allem tiefe und mittlere Einkommen profitieren

Drei Milliarden Euro stehen für die Förderung von E-Auto-Käufen bereit

Gabriel Knupfer Redaktor News

E-Autos boomen aktuell wegen der hohen Spritpreise in Folge des Iran-Krieges. In Deutschland gibt eine neue Förderung der Elektromobilität zusätzlichen Schub. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, wurde die neue E-Auto-Prämie seit Ende Mai bereits an 100'000 Antragssteller ausbezahlt.

Der deutsche Umweltminister Carsten Schneider (50) zeigt sich zufrieden. «Das Förderprogramm hat unsere Erwartungen weit übertroffen.» Besonders wichtig für den SPD-Mann: Die Fördermittel von 1500 bis 6000 Euro kommen auch Haushalten mit niedrigen Einkommen zugute. Diese hatten früher wegen der höheren Anschaffungskosten von Stromern eher auf Verbrenner gesetzt.

Drei Milliarden Euro eingeplant

Laut der deutschen Regierung verdient die Hälfte der Antragsteller bis 45'000 Euro. Drei Viertel haben ein Jahreseinkommen bis 60'000 Euro. Die ausbezahlten Prämien entfielen zu 90 Prozent auf Stromer und zu 10 Prozent auf Plug-in-Hybride. Autofahrer können das Geld rückwirkend beantragen – sofern ihr Neuwagen seit dem 1. Januar 2026 zugelassen wurde.

Insgesamt stehen drei Milliarden Euro bereit. Die Mittel dürften für 800'000 Autos beziehungsweise drei bis vier Jahre reichen. Ob die Förderung danach weitergeht, ist noch unklar.

Immer wieder gab es Kritik am Programm: So würde das Geld ausländischen Herstellern mehr helfen als der deutschen Autoindustrie. Laut einer Auswertung der Beratungsfirma EY, über die die «Welt» berichtete, sanken die Marktanteile der deutschen Marken.