Jaguars radikaler Kurswechsel stösst laut dem Chef auf Resonanz: Über 50'000 Menschen zeigen Interesse, die meisten ohne Jaguar-Vergangenheit.

Darum gehts Jaguar verzeichnet für den Type 01 über 50'000 Interessenten

Rund 80 Prozent von ihnen fuhren nie einen Jaguar

Mit dem Stromer Type 01 wollen sich die Briten deutlich höherpreisig als bisher positionieren

Gabriel Knupfer Redaktor News

Vor zwei Jahren schockierte Jaguar mit einem radikalen Kurswechsel die Fans. Kritiker verspotteten das Concept Car als «woke» und der Traditionsmarke unwürdig. Folgt nun mit dem ersten Serienmodell seit dem Markenneustart die Wende? Der Type 01 stösst offenbar allen Unkenrufen zum Trotz auf grosses Interesse potenzieller Käufer.

«Über 50'000 Menschen haben uns gesagt, dass sie sehr interessiert daran sind, was wir tun», sagte Jaguar-Chef Rawdon Glover (58) zur australischen Autoplattform Drive. «Wir nennen sie KMIs – ‹keep me informed›. Wir stehen regelmässig mit ihnen in Kontakt.»

Deutlich teurer als bisher

Selbstverständlich sind solche Anfragen noch kein Beweis für eine Kaufabsicht. Doch sie zeigen, dass die Neuausrichtung wieder viel Aufmerksamkeit auf die serbelnde Marke lenkt.

Rund 80 Prozent der Interessenten fuhren laut Glover nie einen Jaguar. Das ist entscheidend: Die Marke wird massiv teurer. In Deutschland kostet der Type 01 ab 165'000 Euro, der Schweizer Preis ist noch offen. Für ihr Geld bekommen die Kunden einen 5,2 Meter langen Megastromer mit 1030 PS (757 kW).

Neue Kunden gesucht

«Wenn wir den Preis verdoppeln, können wir nicht erwarten, dass der bestehende Kundenstamm auch der neue Kundenstamm sein wird», sagt Glover. Doch die Resonanz habe die Entscheidung bestätigt, in eine höhere Preisklasse vorzudringen.

Das Fazit ist klar: Der Type 01 muss gar nicht allen bisherigen Jaguar-Fans gefallen. Es braucht lediglich eine kleine Gruppe mit besonders tiefen Taschen. Eine ähnliche Erfahrung machte Ferrari mit dem umstrittenen Stromer Luce. Trotz massiver Kritik am Design sind die Bestellbücher für den 550'000-Euro-Boliden voll.

Bei Jaguar sollen die Bestellungen für den Type 01 2027 anlaufen. Potenzielle Käufer können bereits vor der Eröffnung der Bestellbücher Anzahlungen leisten.