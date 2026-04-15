Der Volvo EX30 machts mit cleveren Details vor

Der kompakte Elektro-SUV Volvo EX30 zeigt, wie stark reduziertes Design wirken kann, wenn jedes Detail seinen Zweck hat. Wir sagen, weshalb das Auto zudem so gut zur Schweiz passt.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Volvo

Nein, dieses Auto ist alles andere als ein Blender. Beim Volvo EX30 passiert etwas, das nicht viele Fahrzeuge schaffen: Man sieht ihn – und versteht ihn sofort. Keine überzeichneten Kanten, keine Angeber-Attitüde. Stattdessen eine ruhige, nordische Handschrift, die auf Proportionen setzt: Der Radstand wirkt lang, die Räder stehen weit aussen, die Überhänge kurz.

Das verleiht dem grossen «Kleinen» eine Präsenz, die eher erwachsen als Mini wirkt, sorgt für ein stabiles Fahrverhalten und schafft viel Platz im Innenraum. Beim Red Dot Award wurde genau diese Konsequenz ausgezeichnet: Der schwedische Kompakt-SUV holte «Best of the Best» – mit 93 von 100 Punkten. Auch beim «Good Design»-Award räumte der Volvo EX30 ab.

Weniger Teile, dafür clever eingesetzt

Tatsächlich hat Volvo beim EX30 vieles neu gedacht. Ganz nach dem Motto: mit weniger mehr erreichen. Das spürt man besonders innen. Statt Überladung dominieren hier klare Flächen, konsequent gebündelte Funktionen und ein Raumgefühl, das dadurch überraschend gross daherkommt. Erreicht wird das unter anderem dank des aufgeräumt wirkenden 12,3-Zoll-Zentraldisplays im Hochformat, auf dem alle Informationen (Geschwindigkeit, Navigation, Medien) gebündelt werden.

Es ist ein Konzept der Zentralisierung, das sich bei den elektrischen Fensterhebern fortsetzt: Sie befinden sich in der Mittelkonsole, wo sie für Fahrer und Beifahrer leicht zu erreichen sind. Das Gleiche gilt für das Handschuhfach, das unter dem Bildschirm platziert ist. Ein Schiebesystem in der Mittelkonsole, das für variablen Stauraum sorgt, rundet diesen durchdachten Bereich ab.

Es geht bei der Designphilosophie des EX30 ganz generell um Effizienz: Wenn Komponenten mehrfach genutzt werden, sinkt der Materialaufwand und das Konzept wird insgesamt schlanker. Ein weiteres Beispiel, das das untermauert: Statt Lautsprecher in den Türen wurde eine zentrale Soundbar unter der Windschutzscheibe eingebaut. Damit wird einiges an Kabel, Kunststoff und nicht zuletzt Gewicht eingespart, dafür weiterer Stauraum in den Türen geschaffen.

Nachhaltig – und ein perfektes Match für die Schweiz

Das wiederum passt zur nachhaltigen Ausrichtung, die sich Volvo besonders für dieses Modell auf die Fahnen geschrieben hat. Der Autohersteller positioniert den EX30 als sein bisher CO₂-sparendstes Elektroauto und setzt auf natürliche sowie recycelte Materialien, darunter Aluminium, Stahl und Kunststoff. Im Innenraum kamen recycelte PET-Flaschen, Fischernetze, aber auch Flachs als nachwachsender Rohstoff zum Einsatz. Letzteres übrigens made in Switzerland: Die Faser aus der Leinenpflanze wird vom Freiburger Unternehmen Bcomp geliefert.

Volvo EX30: Kompakt, vielseitig, nachhaltig Maximale Reduktion durch cleveres Design: Der neue Volvo EX30 ist so durchdacht wie nachhaltig – und wartet im kommenden Modelljahr mit zusätzlichen Interieur-Designs und neuen smarten Features auf. Der Kern aber bleibt derselbe: ein kompaktes Elektroauto, das mit klarer Gestaltung und spürbarer Qualität punktet. Maximale Reduktion durch cleveres Design: Der neue Volvo EX30 ist so durchdacht wie nachhaltig – und wartet im kommenden Modelljahr mit zusätzlichen Interieur-Designs und neuen smarten Features auf. Der Kern aber bleibt derselbe: ein kompaktes Elektroauto, das mit klarer Gestaltung und spürbarer Qualität punktet. Volvo EX30 probefahren

Ein Match ist dieses Konzept aber ganz generell für die Schweiz. Denn unser Land ist ein echter Alltagstest für Autos: enge Parkhäuser, Altstadtgassen, Pendelstrecken unter der Woche, Landstrasse oder Bergpass beim Weekendausflug. Genau hier kann ein kompakter SUV seine Vorteile ausspielen: übersichtlich, handlich, trotzdem mit erhöhter Sitzposition und dem «robust genug»-Auftritt, den viele schätzen, besonders in der Cross Country-Ausführung.

Design meint auch Sicherheit

Ein weiterer wichtiger Punkt ist beim Entwerfen eines cleveren Autos natürlich auch das Thema Sicherheit. Der EX30 sorgt mit der maximalen Fünf-Sterne-Bewertung in den Euro-NCAP-Tests für Vertrauen und bringt die Volvo-typische Sicherheitslogik in ein kompaktes Format. Konkret sind das zum Beispiel Assistenzsysteme, die speziell im Stadtverkehr helfen sollen.

Fazit: Der Volvo EX30 beweist, dass «preisgekrönt» nicht nach viel Show aussehen muss. Das Auto wirkt modern, weil es reduziert ist; hochwertig, weil es konsequent bleibt; und passend, weil es Alltag und Anspruch zusammen denkt. Wer skandinavisches Design mag und einen kompakten Elektro-SUV sucht, der sich in der Schweiz ganz wie zu Hause anfühlt, sollte ihn bei einer Probefahrt testen. Mehr dazu in der Box!