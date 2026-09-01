Seit 1896 sorgt der TCS für mehr Sicherheit im Verkehr. Gegründet von Velofahrern in Genf, ist er heute mit 1,65 Millionen Mitgliedern der grösste Mobilitätsclub der Schweiz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der TCS feiert am 1. September 2026 sein 130-jähriges Jubiläum

Mit 1,65 Mio. Mitgliedern bietet der TCS Dienstleistungen von Tourismus bis Drohnen

Gegründet 1896 in Genf von 205 Velofahrern auf schlechten Strassen

Gabriel Knupfer Redaktor News

Am Anfang war das Rad: Der Touring Club Schweiz (TCS) wurde am 1. September 1896 von Velofahrern gegründet. Erklärtes Ziel: den aufkommenden Velotourismus fördern und sicherer machen.

130 Jahre später bleiben Verkehrssicherheit und Tourismus zentral. Doch der grösste Mobilitätsclub der Schweiz mit 1,65 Millionen Mitgliedern und 2200 Angestellten bietet längst mehr: Von Notfallrettung über Home Security bis zum Drohnentransport wurde der TCS zum Dienstleistungsriesen.

Das waren die wichtigsten Meilensteine der Geschichte:

1896: Velofahrer vereinigen sich

205 Radfahrer gründen in Genf den Touring Club Suisse. Der Hintergrund: Velofahren ist auf den sehr schlechten Strassen noch ein Abenteuer. Ausserdem gibt es damals schon Zoff zwischen Fussgängern und Velofahrern. Der neue Verein versucht, diesen zu entschärfen.

1929: Hilfsposten an der Grenze

Schon seit 1911 existiert eine Autosektion im TCS. Doch 1929 markiert einen Quantensprung auf dem Weg zum umfassenden Mobilitätsclub. In dem Jahr werden an Grenzübergängen Hilfsposten installiert. Zu den Hauptreisezeiten sind die TCS-Agenten zudem mit ihren Seitenwagen-Motorrädern unterwegs, um rasch Hilfe zu leisten.

1936: Post ruft den Pannendienst

Ein paar Jahre später ersetzt 1936 die Touring-Hilfe den Strassenhilfsdienst. Sie ist schweizweit und rund um die Uhr verfügbar. Aus heutiger Sicht kurios: Die Hilfe muss umständlich durch die Auskunft der Post telefonisch angefordert werden.

1968: Wie sicher sind Kindersitze?

Qualitätstests gehören heute dazu. 1968 war der TCS mit dem ersten Kindersitztest seiner Zeit voraus. Damals galt: Sicherheitsgurte waren freiwillig, und es durften mehr Kinder mitfahren, als Plätze da waren.

1985: Kampf um saubere Luft

In den 1980er-Jahren rückten die negativen Seiten der Massenmobilität für die Umwelt in den Fokus. Der TCS führte deshalb Langzeittests von Autos mit Katalysatoren durch. Basierend auf den Resultaten setzte sich der TCS für diese Technologie ein, die am 1. Januar 1986 hierzulande Pflicht wurde.

2025: Lastendrohnen sind die Zukunft

Für den TCS ist klar: Drohnen werden immer wichtiger. Der Mobilitätsclub lancierte deshalb letztes Jahr ein Angebot für Inspektions- und Transportflüge mit Lasten bis 40 Kilogramm. Eine neue Lastendrohne, die sogar bis zu 100 Kilogramm transportiert, ermöglicht ab Herbst 2026 weitere Einsatzmöglichkeiten.