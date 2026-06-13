Wer wird der Reichweitenkönig?

Im Fussball zählt nicht der eine grosse Sprint, sondern die Laufleistung bis zum Schlusspfiff. Beim E-Auto ist es die Reichweite. Wir machen den Reichweiten-Test: Der Kia EV5 4x4 zeigt die Kilometer auf der Strasse, das Tippspiel sucht den Laufkönig der Nati.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Kia

Die wichtigste Zahl eines Fussballspiels steht selten auf der Anzeigetafel: Sie steckt in den Beinen. Bei Elektroautos steckt sie im Akku: Die Rede ist von den Kilometern.

Im Fussball gehts um Laufleistung, im Cockpit um Reichweite. Inhaltlich aber dreht es sich bei beiden um dasselbe: Reserven – für die Phase, in der andere schon am letzten Rad drehen. Im Fussball ist diese Reichweite dort besonders wichtig, wo Spiele häufig kippen: im Zentrum, auf den Umschaltpositionen. Oder wie es Blick-Fussballexperte Sven Schoch sagt: «Spieler mit der grössten Reichweite spielen im Fussball meist im Mittelfeldzentrum.»

Durchhalten über die Distanz

Genau dort, wo defensiv wie offensiv am meisten gearbeitet wird, entstehen die grossen Laufzahlen. Das heisst: viel Ball, viel Bewegung, viel Verantwortung. Keine grosse Show, dafür viel Leistung.

Fürs Auto bedeutet das: ganz normaler Alltag. Es geht nicht um die kurze Strecke (beim Sprint von null auf 100 glänzen heute viele), sondern um das Durchhalten über die lange Distanz: Pendeln, Umwege, Wetterwechsel, spontane Abstecher – ohne dass die Anzeige zum Problem wird. Mit genügend Reichweite wird es entspannt. Ohne beginnt das grosse Rechnen.

Der Kia EV5 4x4 spielt den Sechser

Der EV5 4x4 ist vom Typ her ein «Sechser mit Laufleistung»: kein Bling-Bling, dafür viel Reserve. Eine 81,4-kWh-Batterie bildet den konditionellen Grundstock, damit Reichweite nicht zur Dauerfrage wird. Je nach Version stehen 505 bis 530 km WLTP im Datenblatt. Das ist ein Puffer, der nach Spielplan klingt, nicht nach Panik. Und wie im Fussball entscheiden die Intensitätsspitzen: Wer jede Aktion mit Vollgas fährt, ist (zu) früh leer.

Bereit für den Reichweitenkönig? Elektrisch fahren ohne Kompromisse: Der neue Kia EV5 4x4 setzt Massstäbe in der modernen E-Mobilität. Als echter Reichweitenkönig bringt dich der stylische und extrem geräumige SUV mühelos an jedes noch so ferne Ziel – und das ganz ohne ständige, lästige Ladestopps. Neben seiner überragenden Ausdauer punktet der EV5 4x4 mit zukunftsweisender Technologie, einem hochmodernen Cockpit und maximalem Komfort für die ganze Familie. Egal ob tägliches Pendeln zur Arbeit oder das nächste grosse Roadtrip-Abenteuer: Diesem Stromer geht in keinem Fall der Schnauf aus. Elektrisch fahren ohne Kompromisse: Der neue Kia EV5 4x4 setzt Massstäbe in der modernen E-Mobilität. Als echter Reichweitenkönig bringt dich der stylische und extrem geräumige SUV mühelos an jedes noch so ferne Ziel – und das ganz ohne ständige, lästige Ladestopps. Neben seiner überragenden Ausdauer punktet der EV5 4x4 mit zukunftsweisender Technologie, einem hochmodernen Cockpit und maximalem Komfort für die ganze Familie. Egal ob tägliches Pendeln zur Arbeit oder das nächste grosse Roadtrip-Abenteuer: Diesem Stromer geht in keinem Fall der Schnauf aus. Jetzt Probefahren

Bei Kia heisst Energiemanagement Rekuperation und Segeln: mal Energie zurückholen, mal rollen lassen, statt ständig zu ziehen. Noch eine Parallele: Der Topspeed ist das kurzfristige Highlightvideo, gewonnen aber wird mit Volumen. Heisst: Flügelflitzer wie Dan Ndoye jagen den Tacho in die Höhe. Doch das Zentrum hält den Motor am Laufen.

Beim EV5 4x4 ist es ähnlich: 218 PS sind absolut ausreichend, wichtiger ist der ruhige Tritt. Und dass bei rund 165 km/h Schluss ist, passt zur Idee: lieber lang statt laut.

Kilometer sind die stillen Sieger

Wenn doch nachgeladen werden muss, hilft ein schneller Wechsel: bis zu 150 kW Gleichstrom (DC) ermöglichen die schnelle Umschaltaktion, 11 kW Wechselstrom (AC) das ruhige Aufbauspiel über Nacht.

Am Ende sind die Kilometer die stillen Sieger, und zwar im Akku wie in den Beinen. Wer am Schluss noch Reserven hat, wirkt nicht spektakulär, sondern überlegen. Der EV5 4x4 ist damit das passende Gegenstück zum Mittelfeldmotor: Reichweite als clevere Reserve, nicht als grosse Show.

Und wenn Kilometer schon das grosse Thema sind, kann man sie auch tippen. Also: Wer wird Reichweitenkönig bei den Nati-Spielen? Wer kann mit dem Kia EV5 4x4 mithalten? Mach jetzt bei unserem Tippspiel mit.

Reichweitenkönig tippen und gewinnen Mach jetzt mit bei unserem grossen WM-Tippspiel: Welcher Schweizer Spieler spult in den drei Vorrundenspielen am meisten Kilometer ab und wird damit Reichweitenkönig? Wer tippt, kommt in den Lostopf zum Wettbewerb: Kia verlost unter allen Tippenden eine Nacht im Hotel Bad Horn am Bodensee für 2 Personen im Gesamtwert von 500 Franken – mit folgenden Leistungen: ein Schlummertrunk pro Person

eine Übernachtung in deiner gebuchten Zimmerkategorie

jeweils ein Abendessen mit einem feinen 4-Gang Auswahlmenu

reichhaltiges Swiss Zmorge vom Buffet

freie Benützung des Wellness- und Spabereiches inkl. Fitness

Teilnahme am wöchentlichen Aktivprogramm im Smaragd Spa Dazu: Für das Wochenende steht dem Gewinner mit seiner Begleitung für 48 Stunden ein EV5 4x4 zur Verfügung – der Reichweitenkönig von Kia. Mach jetzt mit bei unserem grossen WM-Tippspiel: Welcher Schweizer Spieler spult in den drei Vorrundenspielen am meisten Kilometer ab und wird damit Reichweitenkönig? Wer tippt, kommt in den Lostopf zum Wettbewerb: Kia verlost unter allen Tippenden eine Nacht im Hotel Bad Horn am Bodensee für 2 Personen im Gesamtwert von 500 Franken – mit folgenden Leistungen: ein Schlummertrunk pro Person

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