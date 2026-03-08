Moda Miami: Was nach Fashionshow klingt, hat sich zu einem der bekanntesten Auto-Events in Amerika entwickelt. In der edlen Wohngegend Coral Gables in Miami treffen sich Autofans beim Biltmore Hotel zu einer Veranstaltung der besonderen Art.

Das genau vor 100 Jahren eröffnete Biltmore Hotel im Nobelquartier Coral Gables in Miami (USA) ist ein luxuriöses, im mediterranen Stil erbautes Wahrzeichen. Gegründet von Immobilienentwickler George Merrick (1886–1942) als Teil seiner «City Beautiful», diente es erst als glamouröser Rückzugsort, dann im Zweiten Weltkrieg als Lazarett und später als Spital, bevor es 1992 nach umfassender Restaurierung wieder zu einem führenden Luxushotel wurde.

In der einst grössten Poolanlage der Welt mit integriertem Golfplatz arbeitete der fünfmalige Schwimmolympiasieger und Tarzan-Darsteller Johnny Weissmuller (1904–1984) als Bademeister, und die Hotelanlage diente mit ihrer südländischen Architektur schon häufig als Filmkulisse – etwa für die Kinoreihe «Bad Boys» oder die TV-Serien «Miami Vice» und «CSI Miami».

Seit zwei Jahren ist das Biltmore Hotel mit seiner exklusiven Nachbarschaft der Veranstaltungsort der Moda Miami, einem Auto- und Oldtimer-Event, der weit mehr sein will als eben nur dies. Wer in Florida etwas auf sich hält, dem Winter in New York entfliehen möchte oder auf den Keys sein Weekend-Refugium hat, besucht nur allzu gern die Moda Miami, flaniert über den sachfremd genutzten Golfplatz hinter dem im gelben Sonnenlicht schimmernden Biltmore Hotel und geniesst die vielen ausgestellten millionenschweren Klassiker auf Rädern oder die kaum weniger günstigen neuzeitlichen Sportwagen.

Vor der geschichtsträchtigen Kulisse des historischen Luxushotels mischen sich Autofans aus Amerika, Europa und Asien, hier filmen Carspotter und Influencer exklusive Einzelstücke und schauen bei den Auktionen von Luxusmakler RM Sotheby’s vorbei, die auch dieses Jahr trotz der unsicheren Weltlage wieder einige überraschend stattliche Erträge erzielten.

American-Mercedes von Steinway

Mercedes lässt nach 140 Jahren seinen Patent-Motorwagen durch die Mangroven knattern und beweist vielen Besuchenden, dass das Ford Model-T eben nicht das erste Automobil der Welt war. Noch spektakulärer ist jedoch einer der wenigen American-Mercedes aus dem Jahr 1905, der belegt, dass die Schwaben schon immer eine ganz besondere Beziehung zu Amerika hatten und haben. Der deutschstämmige Klavierfabrikant William Steinway (1835–1896) gründete in Long Island (New York) einst die Daimler Motor Company, importierte Motoren und baute nach Simplex-Vorbild höchst amerikanische Mercedes-Modelle.

Nach der Abspaltung von der Traditionsveranstaltung Amelia Island, die inzwischen eine Woche später an diesem Wochenende und 400 Meilen weiter nördlich stattfindet, hat sich die Moda Miami schneller als von vielen Experten erwartet im Kalender der wichtigen Auto-Events etabliert und erfreut sich nicht zuletzt durch die einzigartige Lokalität und viele spektakuläre Fahrzeuge eines grossen Publikumsinteresses.

Zu Eintrittspreisen ab 275 Dollar kann man den Charme eines ebenso entspannten wie luxuriösen Nachbarschaftsfestes geniesse und trifft gleichgesinnte Autofreunde aus aller Welt, die nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch sich selbst feiern. Wer schon früher als die anderen übers Gelände flanieren möchte, zahlt nochmals 85 Dollar extra – allerdings sind diese Spezialtickets mit Zugang zu Versteigerungen und dem elitären 100er-Club ebenso seit Wochen ausverkauft wie das VIP-Parking, das sich dem Betrachter wie eine Luxusautoausstellung, die ihresgleichen sucht, präsentiert.

Vergleicht man die Moda Miami mit der zwar ungeliebten, aber deutlich etablierteren Schwesterveranstaltung Amelia Island oder gar mit dem dominierenden Event von Pebble Beach an der Westküste jeweils im August jeden Jahres, geht es hier rund ums Biltmore Hotel spürbar entspannter, lässiger und vor allem jünger zu. Die Atmosphäre unter dem mächtigen Biltmore-Turm macht den Unterschied. Über 400 Fahrzeuge aus der Vorkriegs- und Nachkriegsära, europäische Sportwagen und US-Muscle-Cars stehen dicht an dicht zwischen den Sandbunkern und Greens des angrenzenden Golfkurses, während rund um die imposante Anlage des einst grössten Pools der Welt locker getratscht und gefachsimpelt wird oder gar erste Geschäfte eingefädelt werden. Selbst von den kurzen Regenschauern lassen sich die Besuchenden beim Luxusevent im Süden Floridas ihre gute Laune nicht verderben – und viele werden sich bereits an diesem Wochenende beim nächsten und zwei Nummern grösseren Auto-Event in Amelia Island wiedersehen.