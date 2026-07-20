Wer in den Ferien die Parkscheibe vergisst, erhält schnell ein teures Souvenir. Eine neue Auswertung zeigt: Illegales Parkieren im Ausland kann Hunderte von Franken kosten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Bussen für Falschparkieren starten in manchen Ländern bei gut 20 Franken

In Island kostet illegales Parkieren bis zu 256 Franken, in Australien gar 394 Franken

Abschleppkosten in Frankreich: Zusätzlich zur Busse rund 150 Franken

Gabriel Knupfer Redaktor News

Gerade in den Ferien ist es schnell passiert: Parkscheibe vor der Stadtbesichtigung vergessen, und schon landet ein Knöllchen unter dem Scheibenwischer.

Früher ignorierten viele Reisende Auslandbussen einfach. Heute geht das nicht mehr. Wer nicht bezahlt, riskiert Zusatzkosten, ein Gerichtsverfahren oder den Führerausweis. Spätestens bei der nächsten Einreise klickt die Falle zu.

Grosse Unterschiede

Die Kosten für Parkverstösse unterscheiden sich von Land zu Land, wie eine Auswertung von billiger-mietwagen.de zeigt. In Portugal geht es ab umgerechnet 28 Franken los, in Frankreich ab 32 Franken und in Italien ab 37 Franken. Deutschland ist mit mindestens 23 Franken vergleichsweise günstig. Grossbritannien mit einer Untergrenze von 53 Franken hingegen besonders teuer.

Interessant sind auch die Obergrenzen. So kann Falschparkieren in Spanien und in Irland bis zu 184 Franken kosten. In Island werden bis zu 256 Franken fällig und in Australien 394 Franken.

Solch hohe Bussen gibt es etwa fürs Parkieren auf Behindertenparkplätzen. Und auch das Halten in zweiter Reihe oder auf Fussgängerstreifen führt oft zu höheren Strafen.



Niedrigste Busse Höchste Busse Deutschland 23 Franken 101 Franken Österreich 33 Franken Keine Angabe Grossbritannien 53 Franken 171 Franken Australien 35 Franken 394 Franken USA 24 Franken Keine Angabe Spanien Keine Angabe 184 Franken Portugal 28 Franken Keine Angabe Südafrika 25 Franken Keine Angabe Frankreich 32 Franken 124 Franken Italien 37 Franken Keine Angabe Kanada 24 Franken Keine Angabe Island 22 Franken 256 Franken Irland 37 Franken 184 Franken

Wechselkurse vom 10. Juli 2026. Quelle: billiger-mietwagen.de, Blick-Recherche

Abschleppung wird teuer

In Ländern wie Frankreich fackelt die Polizei nicht lange: Wer falsch auf einem Behindertenparkplatz oder im absoluten Halteverbot steht, wird abgeschleppt. Das Auto landet auf dem offiziellen Abschlepphof («Fourrière»). Das Auslösen kostet im Schnitt zusätzlich zur Busse rund 150 Franken.

Ebenfalls wichtig: Auf Privatgrundstücken gelten andere Regeln. Hier drohen vielerorts eine Anzeige und ebenfalls eine kostenpflichtige Abschleppung des illegal parkierten Fahrzeugs.