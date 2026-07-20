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Bis zu 394 Franken!
Das kostet Falschparkieren im Ausland

Wer in den Ferien die Parkscheibe vergisst, erhält schnell ein teures Souvenir. Eine neue Auswertung zeigt: Illegales Parkieren im Ausland kann Hunderte von Franken kosten.
Publiziert: vor 45 Minuten
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Die Bussen fürs Falschparkieren unterscheiden sich von Land zu Land.
Foto: Paolese - stock.adobe.com

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Bussen für Falschparkieren starten in manchen Ländern bei gut 20 Franken
  • In Island kostet illegales Parkieren bis zu 256 Franken, in Australien gar 394 Franken
  • Abschleppkosten in Frankreich: Zusätzlich zur Busse rund 150 Franken
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Gabriel KnupferRedaktor News

Gerade in den Ferien ist es schnell passiert: Parkscheibe vor der Stadtbesichtigung vergessen, und schon landet ein Knöllchen unter dem Scheibenwischer.

Früher ignorierten viele Reisende Auslandbussen einfach. Heute geht das nicht mehr. Wer nicht bezahlt, riskiert Zusatzkosten, ein Gerichtsverfahren oder den Führerausweis. Spätestens bei der nächsten Einreise klickt die Falle zu.

Grosse Unterschiede

Die Kosten für Parkverstösse unterscheiden sich von Land zu Land, wie eine Auswertung von billiger-mietwagen.de zeigt. In Portugal geht es ab umgerechnet 28 Franken los, in Frankreich ab 32 Franken und in Italien ab 37 Franken. Deutschland ist mit mindestens 23 Franken vergleichsweise günstig. Grossbritannien mit einer Untergrenze von 53 Franken hingegen besonders teuer.

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Interessant sind auch die Obergrenzen. So kann Falschparkieren in Spanien und in Irland bis zu 184 Franken kosten. In Island werden bis zu 256 Franken fällig und in Australien 394 Franken.

Solch hohe Bussen gibt es etwa fürs Parkieren auf Behindertenparkplätzen. Und auch das Halten in zweiter Reihe oder auf Fussgängerstreifen führt oft zu höheren Strafen.


Niedrigste BusseHöchste Busse
Deutschland23 Franken101 Franken
Österreich33 FrankenKeine Angabe
Grossbritannien53 Franken171 Franken
Australien35 Franken394 Franken
USA24 FrankenKeine Angabe
SpanienKeine Angabe184 Franken
Portugal28 FrankenKeine Angabe
Südafrika25 FrankenKeine Angabe
Frankreich32 Franken124 Franken
Italien37 FrankenKeine Angabe
Kanada24 FrankenKeine Angabe
Island22 Franken256 Franken
Irland37 Franken184 Franken

Wechselkurse vom 10. Juli 2026. Quelle: billiger-mietwagen.de, Blick-Recherche 

Abschleppung wird teuer

In Ländern wie Frankreich fackelt die Polizei nicht lange: Wer falsch auf einem Behindertenparkplatz oder im absoluten Halteverbot steht, wird abgeschleppt. Das Auto landet auf dem offiziellen Abschlepphof («Fourrière»). Das Auslösen kostet im Schnitt zusätzlich zur Busse rund 150 Franken.

Ebenfalls wichtig: Auf Privatgrundstücken gelten andere Regeln. Hier drohen vielerorts eine Anzeige und ebenfalls eine kostenpflichtige Abschleppung des illegal parkierten Fahrzeugs.

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