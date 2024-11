1/19 Die 37. Ausgabe der Auto Zürich ist ein Fest für Fans PS-starker Kleinserienboliden, die man sonst kaum einmal an einer Messe bewundern kann. Foto: STEFAN BOHRER

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Exotische Sportwagen, soweit das Auge reicht. Die 37. Ausgabe der Auto Zürich ist ein Fest für Fans PS-starker Kleinserienboliden, die man sonst kaum einmal an einer Messe bewundern kann. Und einer feiert gar seine europäische Premiere vor öffentlichem Publikum: der Rimac Nevera R.

Das R im Namen steht für radikal. Der Grund dafür ist die immense Leistung: Kommt der normale Rimac Nevera auf üppige 1914 PS (1407 kW), so leistet der Nevera R sogar 2136 PS (1571 kW). «Wir haben beim Nevera R noch einen draufgelegt und die physikalischen Grenzen überschritten», erläutert Frank Heyl, Designdirektor von Bugatti Rimac an der Europapremiere im Rahmen der Media Stage an der Auto Zürich.

Radikale Werte

Für dieses Leistungsniveau sorgen, wie schon im Basis-Nevera, vier Elektromotoren – einer pro Rad. Dank Allrad-Torque-Vectoring wird das maximale Drehmoment von 2340 Newtonmetern an jedem Rad einzeln gesteuert. Null auf 100 geht innert 1,81 Sekunden vonstatten, auf 300 dauerts 8,66 Sekunden. Die Geschwindigkeit wird bei 350 km/h abgeriegelt, unter Aufsicht von Rimac-Technikern schafft der Bolide aber sogar 412 km/h! Den nötigen Strom liefert ein 108 kWh grosser Akku, der inhouse von Rimac produziert wird.

Radikal gehts beim Über-Stromer aber auch optisch zu und her. Im Gegensatz zum Nevera wurde der R unter anderem mit einer schnittigen Form und einem riesigen Heckdiffusor noch mehr geschärft, der feststehende Spoiler soll zusätzlich Gewicht sparen. Radikal limitiert wird er auch sein, nur 40 Exemplare wird Rimac vom Leistungs-Monster bauen – einer steht noch bis Sonntag, den 10. November an der Auto Zürich in der Halle 6. Startpreis für den Elektro-Boliden: rund 2,3 Millionen Franken netto.

Auto Zürich 2024 – Das musst du wissen Es ist der grösste Auto-Event des Jahres: Nach dem Aus für den Genfer Autosalon ist die Auto Zürich die wichtigste Messe rund um Neuwagen und Auto-Mobilität. Mit über 60 Marken zeigt in diesem Jahr eine Rekordzahl an Ausstellern in der Messe Oerlikon, welche Modelle gerade frisch in die Händler-Schauräume gerollt sind oder in Kürze rollen werden. Die perfekte Gelegenheit, Marken und Modelle zu vergleichen und sich umfassend zu informieren – oder die Traumwagen der exklusiven Edel-Marken oder im Oldtimer-Bereich zu bestaunen. Datum/Öffnungszeiten: 7. bis 10. November, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr)

