Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Pininfarina dürfte nicht nur Autofans ein Begriff sein. Das norditalienische Karosseriebauunternehmen und Designstudio existiert seit bald 100 Jahren. 1930 wurde es unter dem Namen Carrozzeria Pinin Farina von Battista Pinin Farina (1893–1966) gegründet.

In der Folge entwarfen die Designer der Firma zahlreiche wichtige Fahrzeugmodelle für reputierte Marken wie Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, aber auch Peugeot. Zu den bekanntesten Pininfarina-Modellen gehört wohl der Alfa Romeo Spider, der Ferrari F40, der Lancia Beta Montecarlo oder der kleine Peugeot 104.

Zusammenarbeit mit Rimac

Was vielen neu sein dürfte: Pininfarina entwarf nicht nur Autos, sondern auch Strassenbahnen oder Gebäude. So stammt beispielsweise das Cobra-Tram der Stadt Zürich von Pininfarina. Und auch der futuristische Kontrolltower des neuen Flughafens von Istanbul in der Türkei wurde von Pininfarina in Kooperation mit der Firma Aecom entworfen.

Zusammen mit dem kroatischen Autohersteller Rimac brachte Pininfarina vor einigen Jahren den elektrischen Hypersportler Battista auf den Markt. Gleich vier Elektromotoren sorgen dort für die imposante Leistung von 1900 PS! Kein Wunder, beschleunigt dieser Bolide in weniger als zwei Sekunden auf Tempo 100. 150 Battistas werden gebaut.

Pininfarina zeigte kürzlich aber auch die SUV-Studie Pura Vision. Dort sorgen drei Elektromotoren für über 1000 PS Leistung – genauere Daten fehlen noch. Was vom 7. bis 10. November an der 37. Ausgabe der Auto Zürich jedoch nicht fehlt, ist der 1900 PS starke Superstromer Battista – zu bewundern in der Halle 6.