Kurz zusammengefasst Lamborghini Urus SE: Luxus-Crossover mit Plug-in-Hybrid-Antrieb

Flüsterleise Fahrten und beeindruckende Leistung mit 800 PS

Elektrische Reichweite von 60 km

Den neuen Urus SE könnte man ab und zu an der Ladesäule antreffen. Foto: zVg 1/16

Stefan Grundhoff

Leistung ist nicht alles – da macht selbst ein Luxus-Crossover wie der Lamborghini Urus keine Ausnahme. Denn einige Kunden wollen nicht nur optisch den grossen Auftritt geniessen und auf der Autobahn glänzen, sondern auch einmal die leisen Töne spielen. Genau das bietet der neue Lamborghini Urus SE. Hinter den zwei Buchstaben im Namen verbirgt sich ein nagelneuer Plug-in-Hybrid-Antrieb, der dem SUV so viel Leistung wie noch nie verleiht. Möglich machts ein zusätzlicher E-Motor zum schon bekannten V8-Doppelturbo-Benziner, dem trotzdem weder Hubraum noch Zylinderzahl gekappt wurden.

Direkte Wettbewerber wie Ferrari Purosangue und Aston Martin DBX verzichten noch auf eine dringliche Elektrifizierung, während BMW XM und nunmehr auch der 5,12 Meter lange Lamborghini Urus SE sich durch einen Hybrid völlig neue Kunden versprechen. Denen geht es nicht allein um die Zusatzleistung, sondern auch einen deutlich geringeren Realverbrauch und das rein elektrische Fahren.

Gemächlicher Start

Denn es ist nicht der wilde Schub aus jedem Drehzahlbereich, der die Insassen angesichts des Leergewichts von stattlichen 2,5 Tonnen begeistert. Ein Druck auf den Starterknopf, über das rechte Schaltpedal am griffigen Steuer den Gang eingelegt, und der Koloss aus Sant'Agata (I) fährt nahezu geräuschlos ab. Das sah bisher ganz anders aus: Beim Druck auf den Taster wusste die Nachbarschaft, dass es nebenan auf grosse oder kleine Reise geht – lautstark.

Mit seinem Elektromotor kann der Urus SE jetzt flüsterleise und minimal säuselnd Garage, Grundstück und Wohnquartier verlassen. Das knapp 26 kWh grosse Batteriepaket im Heck sorgt für eine rein elektrische Reichweite von knapp über 60 Kilometern und einen Normverbrauch von gut zwei Litern auf 100 km. Der Auftritt des Urus bleibt dabei unverändert martialisch, futuristisch und mehr als eine Spur schamlos.

Gebrüllt wird auf Wunsch

Doch wo bleibt der brüllende Klang des Verbrenners, der sich aus den vier Endrohren seinen Weg nach aussen bahnt? Mit seinem 192 PS (141 kW) starken Elektromotor kann der Urus bis auf 130 km/h beschleunigen und selbst auf der Autobahn problemlos cruisen. Wem das zu langweilig ist, darf am grobschlächtigen Fahrmodi-Regler ein oder zwei Stufen nach unten, und der Auspuff donnert los, während das Familienmodell aus dem Hause Lamborghini zum Sprung bereit die Ohren anlegt und die Muskeln anspannt.

Arbeiten Verbrenner und Elektromodul Hand in Hand, gibt es kein Halten mehr, und der Fahrer, der eben noch leise durch die Wohnsiedlung schlich, lässt nun wilde 800 PS (588 kW) von der Leine. Zusätzlich steht ein gigantisches Drehmoment von 950 Nm zur Verfügung und lässt den Urus aus dem Stand in 3,4 Sekunden die Tempo-100-Marke durchbrechen.

Dynamik für fünf

Schub und Klang steigern sich gefühlt in Millisekunden, während die 12,3-Zoll-Digitalanzeige hinter dem Steuer und das Head-up-Display die Zahlenreihen nur so durchrauschen lassen. Maximal sind auf gerader Piste 312 km/h Spitze drin – wahnwitzig für einen Crossover, der in seinem belederten Innenraum locker bis zu fünf Personen luxuriös transportiert.

Wer unbedingt will, kann mit dem Teilzeit-Elektriker sogar ins unwegsame Gelände abtauchen, wo allein die bis zu 23 Zoll grossen Pirelli-Hochgeschwindigkeitsreifen der begrenzende Faktor sein dürften. Straff bis hart ist die Abstimmung jedoch in jedem Modus – ein echter Lamborghini-Sportler eben. Für umgerechnet etwa 246'000 Franken kann das Dynamikwunder zu viert oder sogar zu fünft erlebt werden, ab sofort auch mit der Lizenz zur Schleichfahrt.