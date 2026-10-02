Audi stoppt Import von China-Modellen ohne Ringe

Die China-Submarke AUDI landet trotz fehlender EU-Typzulassung in Deutschland. Hersteller Audi geht rechtlich gegen den Importeur vor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Audi klagt gegen den Import von AUDI-China-Modellen nach Deutschland

China-Modelle haben keine EU-Typzulassung und gelten als Fremdfabrikate

E5 Sportback kostet in China ab ca. 25'000 Franken

Gabriel Knupfer Redaktor News

Es klingt bizarr: Audi kämpft juristisch gegen den Import von Modellen der China-Submarke AUDI nach Deutschland, wie die «Automobilwoche» berichtete.

«Wir haben rechtliche Schritte eingeleitet und werden unsere Rechte konsequent durchsetzen», sagte eine Sprecherin dem Fachblatt. Der Grund: Die Elektromarke AUDI – in Grossbuchstaben und ohne die vier Ringe – wurde exklusiv für den chinesischen Markt entwickelt.

Keine Wartung bei Audi

Dass der auf chinesische Autos spezialisierte Importeur Auto China bis vor kurzem die Modelle AUDI E5 Sportback und E7X in Deutschland anbot, geht dem Hersteller aus Ingolstadt gegen den Strich. Laut Audi haben die China-Modelle keine EU-Typzulassung und wurden «unter uns nicht bekannten Bedingungen zugelassen».

Dazu kommt: In Europa übernehmen Audi-Garagen keine Wartungsarbeiten an den China-Modellen. «AUDI-Modelle gelten in Ländern ausserhalb Chinas als Fremdfabrikate», so der Hersteller.

In China ab 25'000 Franken

Inzwischen hat der Importeur die China-Modelle von der Website genommen. Doch erste Exemplare sollen bereits in den deutschen Städten unterwegs sein. Was mit diesen Fahrzeugen passieren wird, ist unklar.

Die Modelle entstanden mit Partner SAIC im Rahmen von VWs «In China, for China»-Strategie. Sie sollen verlorene Marktanteile im China-Geschäft zurückholen.

Ein wichtiges Verkaufsargument ist dabei der Preis. Der E5 Sportback startet in China bei umgerechnet ungefähr 25'000 Franken. Er ist damit deutlich günstiger als alle in Europa angebotenen Modelle der Marke.