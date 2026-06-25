Der Aargauer Kranzschwinger und Eidgenosse Sinisha Lüscher gibt einen Einblick in seinen Alltag. Beste Dienste beim Pendeln zwischen Büro, Schwingkeller, Gym und Zuhause erweist ihm sein Suzuki Vitara Hybrid 4x4.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Suzuki

An Energie mangelt es Sinisha Lüscher nicht. 240 Kilo stemmt er an diesem Mai-Morgen mit der Hex-Bar im Gym, erst kürzlich schaffte er mit 140 Kilo im Bankdrücken einen persönlichen Rekord. «Mir macht das Krafttraining einfach grossen Spass», sagt der 110-Kilo-Hüne dazu. «Nur sehr selten muss ich mal den inneren Schweinehund überwinden. Die Fortschritte zu sehen, gibt einem ein gutes Gefühl.»

Dreimal pro Woche absolviert der 20-Jährige seine Krafteinheit im Fitnesscenter, dazu kommen sechs Trainings im Schwingkeller, eine Cardio-Session und einmal Ringen pro Woche. Ein Riesenpensum, das Lüscher aufgrund seines grossen Traums Woche für Woche wegdrückt: «Ich will Schwingerkönig werden», sagt er selbstbewusst. «Diesem grossen Ziel ordne ich aktuell alles unter.»

Vitara als Alltagshelfer

Ein Monsterprogramm, das auch viel Autofahren mit sich bringt: 5000 Kilometer pro Monat spult Lüscher mit seinen Fahrten quer durch die Schweiz ab. Beste Dienste leistet seit Anfang Jahr sein Suzuki Vitara Hybrid 4x4. «Ich bin sehr zufrieden mit dem Auto, es passt super in meinen Alltag», so der Spitzensportler. Froh ist er besonders um die vielen Assistenzsysteme und das geräumige Interieur des Kompakt-SUVs.

«Ich habe immer einiges an Gepäck dabei», sagt Sinisha Lüscher. «Vom Rucksack über diverse Taschen bis hin zu Trainingsmatten und weiteren Dingen, die ich an den Schwingfesten brauche.» Doch nicht nur der Kofferraum ist geräumig, sondern auch der Fahrgastraum bietet genügend Platz. «Einmal habe ich vier Schwingerkollegen im Auto mitgenommen», erinnert er sich lachend. «Allesamt Kolosse wie ich. Doch das war kein Problem!»

SUZUKI VITARA – Die SUV-Ikone mit Allrad-DNA Seit 38 Jahren steht der SUZUKI VITARA 4x4 für Zuverlässigkeit, Robustheit und echte SUV-Kompetenz. Der kraftvolle 1.4-Liter BOOSTERJET Hybrid Motor sorgt für dynamischen Fahrspass, während der intelligente ALLGRIP Allradantrieb auch bei anspruchsvollen Bedingungen Sicherheit und Traktion garantiert. Seit Generationen verbindet der VITARA Fahrfreude, Vielseitigkeit und Vertrauen – auf der Strasse und darüber hinaus.

Seit 38 Jahren steht der SUZUKI VITARA 4x4 für Zuverlässigkeit, Robustheit und echte SUV-Kompetenz. Der kraftvolle 1.4-Liter BOOSTERJET Hybrid Motor sorgt für dynamischen Fahrspass, während der intelligente ALLGRIP Allradantrieb auch bei anspruchsvollen Bedingungen Sicherheit und Traktion garantiert. Seit Generationen verbindet der VITARA Fahrfreude, Vielseitigkeit und Vertrauen – auf der Strasse und darüber hinaus.

Jetzt Probe fahren

Heute hat Lüscher etwas weniger schwere Last an Bord. Nebst den Trainingssachen fürs Gym ist es seine Laptoptasche, die er für seinen Job als Kundenberater bei der Raiffeisenbank Zofingen AG braucht: Auch dieses 30-Prozent-Pensum bringt der Spitzensportler noch unter in seinem dicht gedrängten Wochenprogramm. «Ich habe nach der KV-Lehre hier mit einem 70-Prozent-Pensum gestartet», sagt er. «Doch das war angesichts meines Fokus auf die Schwingerkarriere zu viel.»

Mit den Kumpels «käfele»

Trainings, Job, Autofahren: Bliebt da eigentlich noch Zeit für Hobbys oder fürs Relaxen? «Regeneration ist für mich als Spitzensportler natürlich wichtig», sagt Sinisha Lüscher. Doch das bedeutet in seinem Fall nicht, dass er auf der faulen Haut liegt. «Ich bin gerne in Zürich unterwegs oder gehe gerne mit meinen Kumpels käfele. Einfach um ein bisschen von der Schwinger-­Bubble wegzukommen.» Er sei dann ganz einfach ein junger Mann, der mit seinen Kollegen über alle möglichen Themen rede – von Fussball über ­Finanzen bis hin zu Fashion. Der nächste Kaffeeklatsch muss noch ein bisschen warten: Heute steht nach ­Schalterschluss nämlich eine weitere Fahrt ins Schwingtraining an – bevor es im ­Suzuki Vitara heimwärts geht.