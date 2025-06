1/6 Grosse Motorräder sind in der Schweiz beliebt, zeigt eine neue Analyse von Motoscout24 und Ricardo. Foto: Getty Images/Cavan Images RF

Darum gehts Motorräder und Roller beliebt in der Schweiz, Harley-Davidson und Piaggio führend

Grosse kantonale Unterschiede bei beliebten Motorradmodellen und Marken

Elektromotorräder haben nur 2,5 Prozent Marktanteil, Benzinmotoren dominieren mit 94 Prozent Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gabriel Knupfer Redaktor Wirtschaft

Herr und Frau Schweizer lieben ihre Motorräder und Roller. Über 810'000 motorisierte Zweiräder sind hierzulande laut dem Branchenverband Motosuisse zugelassen. Nun zeigt eine Analyse von MotoScout24 und Ricardo, wie sich Inserate, Preise und kantonale Vorlieben in den letzten drei Jahren entwickelt haben. Die wichtigsten Erkenntnisse.

1 Harley-Davidson und Piaggio sind beliebt

Mehr als die Hälfte aller Inserate auf Motoscout24 entfällt aktuell auf Occasionsfahrzeuge (55%), der restliche Anteil verteilt sich auf Neufahrzeuge (44%) und Oldtimer (1%). Bei den Occasionen wurden in diesem Jahr bisher drei Harleys am häufigsten angeboten. Die Harley-Davidson Softtail steht vor der Sportster und der Touring. Als erste Nicht-Harley folgt die BMW R 1200.

Bei den Neufahrzeugen schwingt der Roller Vespa GTS von Piaggio obenaus. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Kawasaki Z900 und die Aprilia RS/RST/RSV. Insgesamt werden grosse Motorräder mit mehr als 1000 ccm Hubraum in der Schweiz am häufigsten gehandelt, was der hohen Kaufkraft der Bevölkerung zu verdanken ist.

Besonders stark zulegen konnten in den letzten drei Jahren Supermotos. Ihr Angebot hat sich vervierfacht. Um 50 Prozent eingebrochen ist dafür die Zahl der Touring-Motorräder.

2 Grosse kantonale Unterschiede

Auffällig sind die grossen kantonalen Unterschiede bei den Töff-Vorlieben. So wird in den Kantonen Aargau und Bern die Kawasaki Z900 besonders häufig inseriert, in Zug und Graubünden hingegen die Harley-Davidson Softail. In Genf ist die Yamaha X-Max beliebt, in Zürich, Luzern, St. Gallen, Thurgau und Schaffhausen die Vespa GTS.

3 Kaum Elektromotorräder

Noch kein Faktor sind in der Schweiz Elektromotorräder. Trotz des Rummels um die elektrische Harley-Davidson Livewire erreichen sie auf den beiden Plattformen einen Marktanteil von bloss 2,5 Prozent. Der Anteil von Hybridmodellen liegt sogar bei nur 0,1 Prozent. Der Benzinmotor bleibt mit einem Anteil von 94 Prozent im Mai 2025 die mit Abstand beliebteste Antriebsart.