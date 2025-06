1/5 Start ins Wochenende! Gewinnerin Alessia bei der Ankunft im Hotel The Cambrian in Adelboden BE. Foto: zvg

Ihre Offenheit zahlte sich aus: Alessia (23) aus Zürich gewann dank dem Preisgeben ihres grössten Geheimnisses ein Wochenende mit dem neuen MINI Cooper Cabrio inklusive Übernachtung im Designhotel The Cambrian in Adelboden BE. Die Studentin offenbarte in unserer Umfrage, dass sie nicht ohne ihr Plüschtier einschlafen kann (siehe Video unten). «Wenn ein Date bei mir vorbeikommt, muss ich es verstecken.»

Damit weckte sie bei der Leserschaft das grösste Interesse und setzte sich in der Abstimmung gegen sechs andere grösste Geheimnisse durch – mit 50 Prozent der Stimmen. «Dass ich gewonnen habe, hat mich sehr überrascht und gefreut!», sagt sie. «Es ist das erste Mal, dass ich etwas gewonnen habe. Und das Weekend im Cabrio war toll!»

Ein befreiendes Gefühl im Cabrio

Schon die Anreise über Luzern und den Brünig nach Adelboden mit der traumhaften Kulisse aus Bergen und Seen sei megaschön gewesen. «Wir hatten echtes Wetterglück und konnten auch die ganze Zeit mit offenem Verdeck fahren», erzählt sie. Die Fahrt im Cabrio habe sich extrem befreiend angefühlt. «Ich gab, wann immer möglich, ein bisschen Gas; der MINI Cooper hat ja ordentlich ‹Pfupf›. Dazu der Fahrtwind in den Haaren – ich konnte nicht anders, als die Hand vor Freude in die Höhe zu strecken», sagt sie lachend.

Ihr beste Freundin, die als Begleitung ins Wochenende mitkam, habe sich derweil um die Musik gekümmert. So fuhren die beiden Frauen zu R'n'B, aktuellen Hits und Abba durchs Berner Oberland. «Das war ein echter Spass!»

Ausflug zum Oeschinensee

Nach der ersten Nacht im Hotel und einem üppigen Frühstücksbuffet mit Rührei, Käse und Früchten auf der Hotelterrasse machte das Duo dann einen Ausflug zum Oeschinensee. Erneut ein pures Vergnügen am Steuer für Alessia. «Besonders das Kurvenfahren fühlte sich richtig gut an», schwärmt sie. «Die 45 Minuten nach Kandersteg kamen mir extrem kurzweilig vor.»

Am Ausflugsziel gaben die beiden Frauen ebenfalls ordentlich Gas: «Wir fuhren mit der Gondel hoch zum Oeschinensee und gönnten uns eine Abfahrt auf der Sommerrodelbahn. Das war ziemlich rasant!»

Zum Abschluss entspannten Alessia und ihre Begleitung im Spa-Bereich des Hotels The Cambrian und liessen sich ein Dinner schmecken. Ein Film im Zimmer rundete den erlebnisreichen Tag schliesslich ab. Nur einschlafen konnte Alessia dann nicht wie gewohnt: ohne ihr Plüschtier. «Es kommt auf Reisen eigentlich nicht mit», sagt sie. «Doch dieses Mal wollte ich es mitnehmen! Leider habe ich es dann vergessen ...»

Das war das interaktive Geheimnis-Video

Von vielen aufs Plüschtier-Geheimnis angesprochen

Sie sei nach dem Preisgeben ihres Geheimnisses von verschiedenen Leuten darauf angesprochen worden, erzählt Alessia. «Manche fandens lustig, andere sagten, sie machen es genau gleich. Ich glaube, das ist in meiner Generation schon ein Thema: Wie lange soll man ein Plüschtier behalten beziehungsweise darf man als erwachsene Person überhaupt eins haben? Ich stellte fest, dass sich viele mit mir identifizieren können.»

Nach der Rückgabe des MINI Cooper Cabrio beim Hauptsitz in Dielsdorf ZH kehrte für die Studentin wieder der Alltag ein. Sie musste noch gleichentags bei ihrem Studentenjob antraben. An das tolle Wochenende werde sie sich aber noch das ganze Leben lang gerne erinnern, ist sich Alessia sicher. «Das Hotel war toll, mit super Aussicht und sehr zuvorkommendem Personal. Und das Cabriofahren war einfach genial.»

Sie könne sich sehr gut vorstellen, dereinst aufs Cabrio zu setzen, wenn das erste eigene Auto konkret werde. Sie sagt: «Wenn man dieses Gefühl von Freiheit beim Fahren einmal erlebt hat, möchte man es nicht mehr missen!»