Als im Paris des 18. und 19. Jahrhunderts offene Zweisitzer-Kutschen luftig, leicht und stets mit bester Sicht buchstäblich durch die Strassen hüpften, nannte man sie Cabriolets – abgeleitet vom Verb «cabrioler», was so viel bedeutet wie Luftsprünge machen oder sich überschlagen.

Ein Lebensstil à la Parisienne, der sich im Zusammenhang mit Cabrios bis heute gehalten hat. «Das Cabriolet galt von Anfang an als jung und schnell», schreibt der Kunsthistoriker Joseph Jobé in seiner Abhandlung zur Geschichte der Kutsche vom 15. bis 20. Jahrhundert.

Ähnlich sehen das Psychologen. Konsumforscherin Brigitte Melzer-Lena etwa urteilt in der Zeitschrift «Focus»: «Offen fahren wird mit einem positi­ven Lebensgefühl, Optimismus und Abenteuerlust assoziiert, aber auch mit Romantik und Sinnlichkeit.»

«Grenzenlose Freiheit»

Oder kurz: mit purer Lebensfreude. Dies erkannten auch die Brands wie MINI. Laut dem Autoproduzenten verkörpert das MINI Cooper Cabrio «ikonisches Design mit einzigartigem Gokart-Feeling, gepaart mit grenzenloser Freiheit und grossen Emotionen». Das kommt an. Ein Blick in die Verkaufsstatistik zeigt: MINI Cooper Cabrio gehört hierzulande zu den Lieblingen des Genres.

Gerade schickte MINI wieder einen neuen Oben-ohne-Flitzer ins Rennen. Er biete unverwechselbaren Fahrspass, verspricht Stefan Richmann, Leiter der Marke. Das Auto verkörpere die Offenheit der Marke perfekt.

Eine Offenheit, die laut Psychologen aber auch den Fahrerinnen und Fahrern selbst zugeschrieben werden könne. Die mitunter sogar mit einer «Portion Ex­hibitionismus» einhergehe, wie Brigitte Melzer-Lena findet. Sprich: Die Cabriolenkenden zeigen gerne, was sie haben, präsentieren sich selbstbewusst in aller Öffentlichkeit – und haben zugleich nichts zu verbergen.

Wie offen sind wir wirklich?

Mit anderen Worten: Sie haben keine Geheimnisse. Oder doch? Wir machten auf der Strasse den Test. Nicht bei Cabrio-Fahrerinnen und -Fahrern. Aber bei solchen, die es werden wollen: Wer verrät uns sein Geheimnis und hat damit die Chance, ein Wochenende im neuen MINI Cooper Cabrio inklusive 1 x 2 Übernachtungen im Designhotel The Cambrian in Adelboden BE zu gewinnen? Wer in unserer Umfrage welches Geheimnis preisgibt, erfährst du im munteren Ratespiel im Video!

Und nun Hand aufs Herz: Wie offen bist du? Mach ebenfalls mit beim Wettbewerb und zeige uns, wie gut du zum Cabrio passt! Mehr zur Teilnahme steht nachfolgend.

