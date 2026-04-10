Wenn du Mitte April nach Deutschland fährst, solltest du besonders vorsichtig sein. Während der Speedweek kann hinter jedem Baum eine Radarkontrolle lauern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutsche Bundesländer starten vom 13. bis 19. April die Speedweek

Fokus auf gefährliche Strecken und Gebiete mit Gefährdungslage

Studie: Unfälle sinken nur vorübergehend, Wirkung nach Aktion nicht nachhaltig War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gabriel Knupfer Redaktor News

Aufgepasst ennet der Grenze! Für Schweizer Autofahrer sind die Tempokontrollen in Deutschland üblicherweise nicht besonders streng. Doch Mitte April ziehen zahlreiche deutsche Bundesländer – zumindest vorübergehend – die Schraube an. Sie führen unter dem Namen Speedweek ihren jährlichen Blitzermarathon durch.

Vor allem auf unfallträchtigen Streckenabschnitten gibt es in der Woche vom 13. bis 19. April deutlich mehr Geschwindigkeitskontrollen. Ein weiterer Fokus gilt Gebieten mit besonderer Gefährdungslage – also beispielsweise Schulen, Baustellen, Kindergärten, Altenheime und Krankenhäuser. Betroffen sind Autobahnen, Bundesstrassen und Innerortsstrassen.

Schwerpunkttag am 15. April

Die Bundesländer Baden‑Württemberg und Bayern, die an die Schweiz grenzen, haben ihren Schwerpunkttag am 15. April. Andere Bundesländer wie beispielsweise Nordrhein‑Westfalen kontrollieren in der ganzen Woche vermehrt. Eine Liste der teilnehmenden Bundesländer gibt es auf der Webseite des deutschen Automobilclubs ADAC. An der Speedweek beteiligen sich auch Tschechien und Kroatien.

In Deutschland gibt es zudem vom 3. bis 9. August eine weitere Speedweek, ohne speziellen Blitzertag. Bei der Aktion in den Sommerferien beteiligen sich jeweils weniger Bundesländer.

Kritik aus der Wissenschaft

Mit den verstärkten Kontrollen will die Polizei an die geltenden Tempolimits erinnern. Die Aktionswoche findet seit 2012 regelmässig statt. Die Sanktionen für Geschwindigkeitsverstösse bleiben dabei selbstverständlich die gleichen, wie das ganze Jahr über.

Der Nutzen der Speedweek ist umstritten. Eine Studie der Uni Passau zeigt: Zwar gehen die Unfälle während des Blitzermarathons zurück. «Doch sobald die Blitzer wieder abgebaut sind, verpuffen die Effekte vollends», sagte Studienleiter Stefan Bauernschuster dem Sender NDR. «Wir schliessen daraus, dass diese Aktionstage keinerlei nachhaltige Effekte auf die Verkehrssicherheit in Deutschland haben.» Für manche Kritiker dient die Aktion deshalb eher als Einnahmequelle anstatt der Sicherheit.