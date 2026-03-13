Eine Analyse der Verkehrsunfalldaten aus den letzten fünf Jahren zeigt, ob der Freitag, der 13., wirklich gefährlicher ist als andere Tage, oder ob es sich um einen Mythos handelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Freitag, der 13., gilt als Unglückstag

TCS-Daten: 12,6 % mehr Unfälle an Freitagen, die auf den 13. fallen, als an anderen Wochentagen

Freitags allgemein 15,6 % mehr Unfälle als an anderen Wochentagen wegen Pendlerverkehr und Müdigkeit

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Die 13 gilt besonders in der westlichen bzw. christlichen Kultur als Unglückszahl. Ihre unheilvolle Bedeutung erhielt die 13, weil der Apostel Judas beim letzten Abendmahl der 13. in der Runde war. Der Aberglaube geht so weit, dass Fluggesellschaften auf die 13. Sitzreihe im Flieger oder Hotels auf das 13. Stockwerk verzichten (in beiden Fällen gehen die Reihen dann direkt von 12 auf 14 weiter). Jeder Freitag wiederum gilt unter Christen als kleiner Trauertag, da nach der Überlieferung Jesus an einem Freitag gekreuzigt worden ist. Als ultimativer Unglückstag gilt deshalb Freitag, der 13.

Doch geschieht wirklich mehr Unglück an einem Freitag, dem 13.? Zumindest für den Schweizer Strassenverkehr liefert der TCS jetzt stichhaltige Daten: Dafür wurden die Unfallzahlen zwischen 2020 und 2024 analysiert – in diesem Zeitraum fielen acht Freitage auf einen 13. An diesen acht Tagen wurden insgesamt 1285 Verkehrsunfälle verzeichnet, was 160,6 Unfällen pro Freitag, dem 13., entspricht. Im gleichen Zeitraum lag der Unfalldurchschnitt über alle Wochentage bei 142,6 Unfällen. Somit ist die Zahl der Unfälle an einem Freitag, dem 13., 12,6 Prozent höher als an anderen Tagen.

Freitag ist Unfalltag

Bevor Abergläubige sich jetzt aber bestätigt fühlen, müssen die Zahlen differenzierter angeschaut werden. Die Daten zeigen nämlich, dass unabhängig vom Datum der Freitag der Wochentag mit den meisten Unfällen ist. Gemäss Astra-Unfallstatistik ereignen sich an einem Freitag durchschnittlich 164,9 Unfälle pro Tag und damit 15,6 Prozent mehr als an den anderen Wochentagen, wo im Schnitt 142,6 Unfälle passieren. Interessant: Die Unfallzahlen an Freitagen, die auf einen 13. fallen, sind demnach sogar tiefer als an anderen Freitagen.

Wieso ausgerechnet Freitag der Wochentag mit den meisten Unfällen ist, auch dazu liefert der TCS Erklärungen: Gegen Ende dieses Tages werden die Verkehrsbedingungen komplexer, wenn Pendlerverkehr mit Freizeitfahrten und Wochenendbeginn zusammenfällt. Die Folge: höhere Verkehrsdichte und somit mehr Interaktionen zwischen den Verkehrsteilnehmenden. Hinzu kommt, dass die Menschen gegen Ende der Woche müder sind, was die Aufmerksamkeit reduziert. Zudem ist das Wochenende häufig mit einem erhöhten Konsum von Alkohol oder anderen Substanzen verbunden, die die Fahrfähigkeit beeinträchtigen können, was insbesondere am Abend das Unfallrisiko erhöht.