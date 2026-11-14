Volles Programm in Monaco: Nico Müller, Formel-E-Rennprofi und Jurypräsident der Wahl «Schweizer Auto des Jahres», fährt seit letzter Saison für Porsche in der elektrischen Königsklasse mit. Eine Reportage über ein Rennwochenende auf dem wohl legendärsten Stadtrundkurs der Welt.

Darum gehts Nico Müller fuhr seine sechste Formel-E-Saison, erstmals als Werksfahrer für das Porsche-Team

In der Formel E finden Trainings, Qualifikation und Rennen in Monaco kompakt an einem Tag statt

Müller startet in Monaco von Platz 6, nach einer Massenkarambolage bleibt Porsche ohne Punkte

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Während die morgendliche Frühlingssonne über der Meeresoberfläche schimmert und den Teer der Strassen in Monte-Carlo aufwärmt, geht es im Paddock am Hafen bereits hektisch zu und her. Die elektrischen Rennboliden, die am heutigen Samstag nicht nur an zwei freien Trainings, sondern auch an der Quali und am Rennen teilnehmen, werden von den Mechanikern gewartet und anschliessend zur Waage geschoben. Sie bereiten ausserdem die Reifensätze vor, während die Ingenieure Strategien mit den Teamleitern und den Fahrern besprechen.

Die Rennen mit 20 Fahrern in 10 Teams sind strategisch mindestens so anspruchsvoll wie in der Formel 1 – und werden teils auf den gleichen Strecken ausgetragen: Willkommen bei der vollelektrischen Formel E. Mittendrin im Geschehen: der Schweizer Nico Müller (34). Werksfahrer im «Porsche Formula E Team» und F1-Kommentator beim Schweizer Fernsehen. Dazu fungiert er seit letztem Jahr als Jurypräsident für die Wahl zum «Schweizer Auto des Jahres» (hier geht es zur Publikumswahl) – und wurde letztes Jahr zudem zum zweiten Mal Vater.

Hohe Anforderungen an Piloten

Der Berner Oberländer bestreitet seine sechste Saison in der elektrischen Rennserie – jedoch die erste für Porsche. Und da ist er bereits ziemlich erfolgreich. Vor ein paar Monaten holte sich Nico Müller in Berlin sogar den ersten Sieg in seiner Formel-E-Karriere. Somit steht er in der Fahrerwertung vor den beiden Rennen am Monaco-Wochenende auf Platz 5.

Die noch relativ junge Formel E geniesst freilich lange nicht die gleiche Popularität bei den Fans wie die Formel 1. Während sich an einem Formel-1-Wochenende in Monaco rund 200'000 Besucher tummeln, sind es hier bei der Formel E geschätzt nur rund ein Viertel davon. Und das, obwohl die Formel-E-Autos gar nicht so unspektakulär leise unterwegs sind, wie viele wohl vermuten. Wenn die E-Boliden an einem vorbeizischen, entstehen Reifen- und Windgeräusche. Zudem surren die E-Motoren durch die Strassenschluchten Monacos. «Viele unterschätzen die hohen Anforderungen an die Piloten», erklärt Porsche-Motorsport-Manager Florian Modlinger (45). «Es gibt enorm viele Softwarefunktionen, die die Fahrer bedienen müssen. Dazu sind auch die Teams gefordert. Das Level ist inzwischen extrem hoch. Da geht es häufig nur um Hundertstel oder sogar Tausendstel von Sekunden.»

Training, Quali und Rennen an einem Tag

«Tage wie heute oder gestern, wo noch nicht viel los ist, sind sehr herausfordernd. Denn da könnten wir unnötig Energie verlieren», erklärt uns Nico Müller am Tag vor dem ersten Renntag. Anders als in der Formel 1 sind Trainings, Qualifikation und Rennen bei der Formel E nicht auf drei Tage verteilt – alles findet am gleichen Tag statt. Der Samstag beginnt also früh: Das erste Training startet um 7.30 Uhr und dauert 45 Minuten. Das zweite Training dauert 35 Minuten und die Quali etwas mehr als eine Stunde. Dazwischen gibt es nicht mal eine Stunde Pause. «An solchen Tagen müssen wir uns zu 100 Prozent aufs Fahren konzentrieren», so Müller.

Die Qualifikation läuft anders ab als in der Formel 1. Sie besteht aus zwei Hauptphasen: einer Gruppenphase und einer K.-o.-Runde mit Duellen. Zuerst wird das Fahrerfeld basierend auf der aktuellen Fahrer-WM in zwei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe fährt zehn Minuten – die vier schnellsten Fahrer qualifizieren sich dann für die nächste Runde. Anschliessend folgt die Duellphase: Die verbleibenden acht Fahrer treten im Viertel- und Halbfinal sowie im Final im direkten Eins-gegen-eins an. Der Gewinner des letzten Duells startet schliesslich beim Rennen von Platz 1 und bekommt noch Extrapunkte für die Meisterschaft.

Chaotisches Rennen

Nico Müller kann sich in Monaco für Platz 6 qualifizieren, während sein deutscher Teamkollege Pascal Wehrlein (32) am Nachmittag von Platz 5 aus das Rennen starten darf. Im Gegensatz zur Formel 1 findet das Rennen nur wenige Stunden nach der Quali statt.

Ein spezielles Ritual, ehe er zum Rennen startet, hat Nico Müller nicht. Jedoch kommt er gerne zur Ruhe und versucht, «wenns irgendwie noch geht, einen zehnminütigen Powernap zu machen. Die Rennen sind sehr intensiv, und da ist es wichtig, vorher einen klaren Kopf zu bekommen.» Im Rennen kämpfen die beiden Porsche-Fahrer vorne mit. Doch aufgrund einer Massenkarambolage müssen beide in die Box, sodass es am Schluss für Porsche in Monaco keine Punkte gibt. «Auch solche Rennen gibt es leider. Das gehört dazu. Wichtig ist, daraus zu lernen und sich wieder aufs nächste Rennen zu fokussieren», erklärt der Rennprofi.

Schlussendlich steht das Resultat nach dem letzten Rennen Mitte August in London (UK): Müller wird Saison-Neunter, sein Teamkollege Wehrlein holt sich die Weltmeisterschaft! In der Teamwertung wird das «Porsche Formula E Team» zwar Zweiter, doch in der Herstellerwertung siegt Porsche. Die nächste Saison startet am 16. Januar in Mexiko. Neu sind die aktuellsten, 800 PS starken Formel-E-Boliden in der vierten Generation.