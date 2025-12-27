DE
Die persönlichen Auto-Highlights 2025 von Blick-Autoredaktor Lorenzo Fulvi
Zwölfzylinder aus zwei Epochen

Nach all den objektiven Testberichten darf es gegen Ende des Autojahres ganz subjektiv werden: Das sind die persönlichen Auto-Highlights des Jahres 2025 von Blick-Autoredaktor Lorenzo Fulvi (24) im Rückspiegel.
Publiziert: 07:09 Uhr
864 PS stark, 99 Mal gebaut, Startpreis bei rund vier Millionen Franken: der Pagani Utopia.
Darum gehts

  • Fahrten in den Traumschlitten Pagani Utopia und Porsche 917 K81
  • Pagani Utopia: Limitierter Hypersportler mit 864 PS V12-Biturbo-Motor
  • Restaurierung des letzten Porsche 917 erforderte 4500 Arbeitsstunden
Lorenzo FulviRedaktor Auto&Mobilität

Für mich war 2025 das Autojahr der Zwölfzylinder. Mitte April lädt Pagani Automobili nach San Cesario sul Panaro (I), um den Pagani Utopia zu fahren – und Markengründer Horacio Pagani (70) zu interviewen. Ich gebe zu, ich war nicht ganz unvoreingenommen. Denn seit Kindesbeinen schwärme ich für die Pagani-Supersportler.

Bei meiner Ankunft schwinge ich mich zusammen mit Testfahrer Alberto in den rund vier Millionen Franken teuren und nur 99 Mal gebauten Hypersportler. Es dauert einige Kilometer, bis ich mich an den Utopia gewöhne. Doch dann drücke ich auch mal etwas vehementer aufs Gas – und bin beeindruckt, wie nach wenigen Millisekunden die beiden Turbos des 864 PS starken Sechsliter-V12-Biturbo ansprechen und mich in den Sitz pressen.

Nächtliches Spektakel in der Stadt Zürich

Horacio Pagani erzählt mir im anschliessenden Interview, dass der Porsche 917 sein Lieblingsauto ist, und zufällig auch mein zweites Jahreshighlight. Von einem neuen Zwölfzylinder wechsle ich im September quasi auf einen Alten. Genauer gesagt geht es um den allerletzten gebauten Porsche 917, den 917 K81.

Hinter den Toren von Raceline AG in Neunkirch SH wartet der gelbe flache Bolide bereits darauf, von mir fotografiert zu werden. Dabei erfahre ich auch die Geschichte des Fahrzeugs, erzählt von Firmenchef und Restaurator des 917, Florian Feustel (37). Insgesamt investiert sein Unternehmen rund 4500 (!) Arbeitsstunden in die Restaurierung des Fahrzeugs.

Porsche 917 brettert am Montagabend über Zürcher Europabrücke
0:44
Leser schickte ein Video:Porsche 917 brettert über Zürcher Europabrücke

Verrückt: Nur wenige Wochen nach meinem Besuch brettert der flache Renner unter Aufsicht der Stadtpolizei und zu Filmzwecken über die Zürcher Europabrücke! Und wie der Sound aus dem Zwölfzylinder durch die Abendstunden von Zürich klingt, wird mir noch lange in Erinnerung bleiben.

