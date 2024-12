Die persönlichen Auto-Highlights 2024 von Blick-Autoredaktor Lorenzo Fulvi

1/12 Samstagmorgen, Lorenzo Fulvi (23, links) sitzt in einem Alfa Romeo Spider in Silvaplana. Foto: Sabina Lombardo

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Samstagmorgen in Silvaplana, der Geruch von Abgasen in der Nase. Ich bin als Beifahrer in einem Alfa Romeo Spider an der Passione Engadina, einer Oldtimer-Rallye durch die Engadiner Berge. Bei den diversen Geschicklichkeitsprüfungen zähle ich die Sekunden für Fahrer Giordano Zeli (74) runter, um die nächsten Zeitkontrollen optimal zu passieren. Dazwischen lotse ich ihn über Julier- und Albulapass – am Strassenrand immer wieder Fans und Fotografen, aber auch Freunde, die uns zujubeln. Die ganztägige Fahrt endet im Dorfzentrum von St. Moritz, wo wir von Fans und dem Organisator Paolo Spalluto empfangen werden.

Oldtimer oder Auffrischung kaufen?

Am nächsten Tag finden weitere Wertungsprüfungen auf dem Flugplatz von Samedan statt. Hier darf Zeli so richtig Gas geben. Die Stimmung ist grandios und die Fahrt im offenen Alfa gelüstet mich, einen eigenen Oldtimer zu kaufen.

Vom Oldtimer steige ich in meinen eigenen Wagen, um an eine Toyota-Fahrveranstaltung nach Lyon (F) zu fahren. Obwohl ich auch mit dem Zug hinfahren könnte, entscheide ich mich, mit meinem Privatfahrzeug anzureisen. Denn passend zu meinem Toyota GR Yaris können wir in Lyon mit der aufgefrischten Version des selben Modells Runden auf der Rennstrecke drehen. Speziell: Der neue GR kommt mit einer schnell schaltenden Achtgang-Automatik. Dennoch macht mir der Handschalter mehr Laune. Und bei meinem GR Yaris bleibe ich ebenso. Trotzdem war in diesem Jahr die Versuchung gross, mein privates Auto gegen ein neueres – oder gar ein altes zu tauschen.