Nach all den objektiven Testberichten darf es gegen Ende des Autojahres ganz subjektiv werden: Das sind die persönlichen Auto-Highlights des Jahres 2024 von Blick-Mobilitätsredaktor Raoul Schwinnen (59) im Rückspiegel.

1/12 Es ist klirrend kalt Anfang März am Polarkreis auf den gefrorenen Seen Finnlands. Doch nach den ersten Driftrunden im Rallye-Mitsubishi wirds im Auto schnell warm. Foto: ZVG.

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Anfang März in Finnland am Polarkreis – Schnee, Eis und klirrende Kälte. Anlässlich der Vorstellung des neuen Mitsubishi Outlander treffe ich den von 1986 bis 1993 vierfachen Rallye-Weltmeister Juha Kankkunen (65). Wir kennen uns – war ich doch als junger Journalist einige Zeit für ein Motorsport-Journal auf den internationalen Rallye-Pisten dieser Welt unterwegs. Wir tauschen alte Erinnerungen aus, lachen viel – und als Höhepunkt lädt er mich zu einer Fahrt im Rallye-Mitsubishi über die Eispisten seiner Driftschule ein. Am Steuer des spike-bereiften 300-PS-Rallyeboliden sitzt jedoch nicht der Maestro selbst, sondern Sohn und ebenfalls Rallyepilot Niko (26). «Ich bin inzwischen zu alt dafür», sagt Juha schmunzelnd, als er uns auf die Piste schickt.

Wiedersehen mit dem R5

Im Herbst bei der Präsentation des neuen Retro-Stromers Renault 5 werde ich erneut an eine alte Liebe erinnert: Mein erstes eigenes Auto war ein blauer R5 GTE. Ich benutzte ihn sowohl im Alltag auf der Strasse als auch als Rennfahrzeug auf der Piste – das war damals nach dem Wechsel der Auspuffanlage und Rennreifen noch möglich. Gross war daher meine Spannung, ob die elektrische Neuauflage auch beim Fahren hält, was sie optisch verspricht. Und ich werde nicht enttäuscht: Als wieselflinker und handlicher Stromer überzeugt mich der R5 bei meiner ersten Testfahrt. Deshalb gut möglich, dass schon bald wieder ein R5 in meiner Garage steht. Alte Liebe rostet eben nicht.