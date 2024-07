Fluchen am Steuer? 90 Tage Knast!

Timothy Pfannkuchen

Eigenartige Verkehrsbussen gibt es rund um den Globus: In Turkmenistan etwa ist seit 2015 das Immatrikulieren nicht weisser Autos verboten. Und mitunter wird es im Ausland teurer als im Hochpreis-Bussenland Schweiz: In den Niederlanden kostet Handy am Ohr beim Fahren 250 Euro (ca. 240 Fr.) statt wie bei uns 100 Franken.

Hier unsere Favoriten: Fünf seltsame und teure Bussen aus aller Welt – von denen eine dann doch wieder von daheim stammt.

5 Feiertags in Australien

Der Sicherheitsgurt rettet Leben, weshalb sein Nichttragen mit 60 Franken gebüsst wird (hier die wenigen Ausnahmen von der Gurtenpflicht). Australien ist da weitaus drastischer und skurriler: Umgerechnet 260 Franken kostet der fehlende lebensrettende Klick – werktags. An Feiertagen aber verlangen Behörden den doppelten Bussensatz.

4 Einhändig auf Zypern

In den Ferien auf Zypern sollte man im Mietwagen keinesfalls zu relaxt wirken: Es sind ausser für Verrichtungen wie das Schalten der Gänge stets beide Hände am Steuer zu halten. Wer einhändig fährt, bezahlt – jedoch für unsere Verhältnisse mit 85 Euro (ca. 82 Fr.) relativ wenig.

3 Fluchend in Amerika

Die USA kennen viele schräge regionale Regeln. Im Bundesstaat Tennessee darf man aus Autos kein Wild schiessen. Aber Wale. Nur liegt Tennessee nicht am Meer. Unser Hit: Wer in der Stadt Rockville, Maryland, im Auto so laut flucht, dass man es aussen hören kann, kassiert 100 US-Dollar (ca. 90 Fr.) Busse und bis zu 90 Tage Knast!

2 Blau in der Schweiz

Geht es um absurd drakonische Bussen, bleibt die Schweiz trotzdem schwer zu schlagen und wird Vizemeister. Was kann es wohl kosten, in Zürich mit Anwohner-Ausweis in der Blauen Zone drei Tage lang mit zwei Pneus eine Handbreit über der Linie zu sein? 1250 Franken (700 Fr. Strafe, 550 Fr. Gebühren)!

1 Nass in Grossbritannien

Unser Spitzenreiter: Wer Grossbritannien bereist, muss nicht nur des Linksfahrens wegen aufpassen: Fährt man auf der Insel des Dauerregens bei Nässe nicht einen very british rücksichtsvollen Bogen um Passanten und spritzt sie deshalb nass, drohen bis zu 5000 britische Pfund (über 5700 Fr.) Strafe.