Ohne Gurt wirkt beim Unfall mit 50 km/h eine Gewalt wie beim Sprung aus zehn Metern Höhe. Die Anschnallpflicht rettet Leben – trotzdem gibt es Ausnahmen davon.

Timothy Pfannkuchen

Das Gurtenobligatorium kam in der Schweiz später als anderswo: 1975 vom Bundesrat verordnet, wurde es erst im Juli 1981 nach (knapp angenommener!) Volksabstimmung eingeführt. Erst nur vorne. Fondpassagiere müssen sich seit 1994, Car-Insassen seit 1999 anschnallen. Viele Ausnahmen wurden aufgehoben, etwa für Taxi-Chauffeure oder auf Traktoren. Bussensatz: 60 Franken.

Nicht erst, seit Blick über ungerechtfertigte Bussen anhand angeblichen Nichtanschnallens berichtet hat, fragen sich viele: Gibt es Ausnahmen von der Gurtpflicht? Generell gilt: Ist ein Gurt da, muss er getragen werden. Gut zu wissen: Dies gilt auch auf Privatgelände (z.B. Supermarkt-Parkplatz), falls es nicht abgesperrt oder Befahren explizit untersagt ist. Und häufig werden beim Angurten Fehler gemacht – hier mehr dazu. Doch selten darf man (sollte man aber bitte nicht) ganz auf das lebensrettende «Klick!» verzichten: